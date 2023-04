"FP": Chiny przeciw zachodowi. Celem wykluczenie UE i USA

Porozumienie między Iranem a Arabią Saudyjską, w którym pośredniczyły Chiny, ma na celu stworzenie nowego, antyzachodniego porządku światowego i wykluczenie USA z udziału w nowym układzie na Bliskim Wschodzie – piszą politolodzy Saeid Golkar i Kasra Aarabi na łamach magazynu „Foreign Policy”.

W nowym porządku, prognozowanym przez publicystów, jedną z antyzachodnich sił ma być także Rosja. Ich zdaniem, z punktu widzenia najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) porozumienie z Arabią Saudyjską, wypracowane po ponad siedmiu latach, to najmniej istotny element całego układu.

Jak wyjaśniają autorzy, dla Iranu Stany Zjednoczone, czyli „wielki szatan” i liberalny porządek światowy, jakiemu przewodzą, to ostateczna przeszkoda na drodze do „przywrócenia cywilizacji islamskiej z irańskimi szyickimi islamistami na czele”. Z tego też powodu, aby uderzyć w USA, Chamenei zacieśnia relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Bez względu na to, czy Chiny i Rosja są w pełni zaangażowane w tę ideologiczną trojkę, jasne jest, że zaangażowany jest reżim Iranu. To pryzmat, przez który Chamenei popiera wojnę Putina na Ukrainie. Wyjaśnia to, dlaczego wszedł na całość w dostarczanie wsparcia wojskowego dla Rosji. Tak też widzi irańsko-saudyjskie porozumienie, w którym pośredniczyły Chiny. (…) Po podpisaniu porozumienia, Jahja Rahim Safawi, starszy dowódca IRGC i doradca wojskowy Chameneia stwierdził, że w regionie rozpoczął się czas po amerykańskiej dominacji, a układ był +drugim największym ciosem Chin w USA+” - podkreślają autorzy artykułu w „Foreign Policy”.