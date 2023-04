Współtworzył III RP. Teraz gorliwie wspiera Kreml

Kim jest profesor Jeffrey Sachs? Postać jednego z przyjaciół Kremla przybliża Jakub Maciejewski

Sachs to amerykański ekonomista żydowskiego pochodzenia. Zasłynął on jako ekonomiczny doradca rządów w Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej, krajach byłego ZSRR, Azji i Afryce.

W 1989 Sachs jako 35-latek był ekonomicznym doradcą „Solidarności”. Dla przypomnienia - to on przygotował wstępny projekt programu transformacji polskiej gospodarki – planu Balcerowicza. Tym samym doradzał pierwszemu postkomunistycznemu rządowi we wprowadzaniu radykalnych reform gospodarczych. Plan miał na celu błyskawiczne odcięcie się od centralnie planowanej gospodarki.

Teraz Sachs swoimi wypowiedziami i poglądami wyraźnie powiela narrację Kremla odnośnie inwazji na Ukrainę. Ta trwa już czternasty miesiąc.

Maciejewski w felietonie na wPolityce.pl zwraca uwagę, jak „medialna aktywność Sachsa po prostu pokrywa się z postulatami Kremla w polityce zagranicznej, a jedynie doprawiona jest ekonomicznym uzasadnieniem. I tak na przykład o sankcjach, jakie Zachód nakłada na Rosję w konsekwencji za napad na Ukrainę, wykładowca Uniwersytetu Columbia przekonuje, że: Powinniśmy traktować dyplomację jako kluczowe narzędzie makroekonomiczne. Jeśli dyplomacja zostanie wykorzystana do zakończenia wojny na Ukrainie, stopniowego wycofywania kosztownych sankcji wobec Rosji i zmniejszenia napięć między USA a Chinami, świat będzie nie tylko znacznie bezpieczniejszy, ale także będzie złagodzona stagflacja. Pokój i współpraca są najlepszym lekarstwem na rosnące ryzyko gospodarcze.”

Postawa Sachsa jest kontrowersyjna do tego stopnia, że ekonomiści postanowili napisać do niego list otwarty. Zwrócili uwagę, jak propaguje narrację Kremla. Nie może to dziwić, biorąc pod uwagę jak Sachs mówi chociażby o zagrożeniu dla Rosji, jakim ma być rozszerzanie NATO. Poglądy profesora z wielką chęcią cytują białoruskie czy rosyjskie źródła.

Szczytem przyjaźni z kremlowską dezinformacją są jednak występy u rosyjskich propagandystów takich jak Olga Skabiejewa czy Władimir Sołowiow. Oni urządzają istne igrzyska emocji i kłamstw, w których zapowiadają śmierć lub zniszczenie Zachodu, zwłaszcza Ameryki, Wielkiej Brytanii, czasem Polski i narodziny potęgi Wschodu, zwłaszcza Rosji - pisze Maciejewski.

