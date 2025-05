Wielka Piękna Ustawa przegłosowana

W centrum uwagi pozostaje oczekiwanie na finalną wersję tzw. „Wielkiej Pięknej Ustawy”, która trafiła do Senatu, gdzie Republikanie zapowiedzieli wprowadzenie licznych poprawek. Kluczowym aspektem z punktu widzenia rynków jest wpływ ustawy na amerykański deficyt budżetowy. Ostatecznie projekt ma zostać podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa 4 lipca, w amerykańskie Święto Niepodległości.

Czwartkowa sesja na rynkach europejskich przyniosła kontynuację problemów z utrzymaniem wzrostowego impetu, które pojawiły się już w środę. Większość głównych indeksów zakończyła dzień na minusie. Wyjątkiem była turecka giełda, gdzie indeks BIST 100 zyskał 0,81 proc.. Najgorzej radził sobie szwajcarski SMI, tracąc 0,95 proc.. Francuski CAC 40 spadł o 0,58 proc., mimo lepszych od oczekiwań danych PMI dla przemysłu (49,5 pkt vs. prognozowane 48,9 pkt). Brytyjski FTSE 100 obniżył się o 0,54 proc., m.in. z powodu przeceny w sektorze energetycznym. Opublikowano także dane PMI z Niemiec – wskaźnik dla przemysłu wyniósł 48,8 pkt, zgodnie z oczekiwaniami, natomiast w sektorze usług odczyt był zdecydowanie słabszy i sięgnął 47,2 pkt wobec prognozowanych 49,6 pkt. W efekcie niemiecki indeks DAX zakończył dzień spadkiem o 0,51 proc.. Najsilniejszy hiszpański IBEX 35 spadł o 0,25 proc., najsłabsze włoskie FTSE MiB o 0,73 proc.. Opublikowano także dane PMI dla strefy euro. Wartość dla przemysłu wyniosła 49,4 pkt przy prognozie 49,3 pkt, natomiast w sektorze usług odnotowano 48,9 pkt wobec oczekiwanych 50,3 pkt. Kurs EURUSD w czwartek osiągnął poziom 1,1256, a w piątkowy poranek znajduje się na wysokości 1,1318.

Również polski rynek nie zdołał oprzeć się spadkom obserwowanym na europejskich parkietach. Najsłabiej wypadł indeks mWIG40, który stracił 0,92 proc.. WIG20 zakończył dzień przeceną o 0,80 proc., przy czym aż 16 z 20 spółek wchodzących w jego skład zakończyło sesję na minusie – otrzymujemy kolejne sygnały, że możemy mieć do czynienia z początkiem co najmniej łagodnego ruchu korekcyjnego. Indeks sWIG80 obniżył się o 0,46 proc.. Słabość była widoczna niemal we wszystkich sektorach, jednak szczególnie negatywnie wyróżniało się Pepco, którego akcje na zamknięciu straciły ponad 9 proc. po wynikach. Na krótkiej liście spółek z WIG20, które zakończyły sesję na plusie, znalazły się: CCC ze wzrostem o 0,39 proc., mBank z wynikiem 0,35 proc., a Dino z symbolicznym wzrostem o 0,04 proc.. PZU zakończyło dzień bez zmian, notując zerową różnicę względem otwarcia.

W czwartek doszło do przegłosowania ustawy podatkowej prezydenta Donalda Trumpa, która została skierowana do Senatu. Izba Reprezentantów przyjęła ją zaledwie jednym głosem przewagi (215 do 214), co pokazuje, jak bardzo kontrowersyjna była ta propozycja. Kluczowym aspektem z punktu widzenia rynków jest wpływ ustawy na amerykański deficyt budżetowy. Już teraz rentowności 30-letnich obligacji osiągają poziomy nienotowane od 2007 roku. Donald Trump sam określił nowe prawo mianem „Wielkiej Pięknej Ustawy”, uznając ją za jeden z najważniejszych dokumentów podpisanych przez ten kraj. Uważamy, że dokument będzie miał pozytywny wpływ na rynek akcji w średnim terminie, nawet jeżeli w krótkim można oczekiwać w związku z nim pewnych turbulencji. Wzrosty rentowności, choć mogą wywołać lekką korektę, niekoniecznie są zjawiskiem negatywnym w perspektywie najbliższych miesięcy – obecne poziomy wiążą administracji ręce w kwestii szkodliwych ceł, a to one są kluczowe z perspektywy inflacji i dalszych działań Fed.

Wśród danych makroekonomicznych opublikowano liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, która wyniosła 227 tysięcy, w porównaniu do 229 tysięcy tydzień wcześniej. Jednym z pozytywnych zaskoczeń dla amerykańskiego rynku była wstępna publikacja danych PMI. Wskaźnik dla przemysłu osiągnął 52,3 pkt, podczas gdy prognozowano 49,9 pkt, natomiast dla sektora usług odnotowano 52,3 pkt przy oczekiwaniach na poziomie 51,0 pkt. W centrum uwagi inwestorów znalazły się akcje spółki Alphabet, które wzrosły o ponad 5 procent. Mimo korzystnych danych i podpisania ustawy, główne indeksy giełdowe w USA nie odnotowały wyraźnych zmian. S&P 500 zakończył dzień z minimalnym spadkiem o 0,04 proc., a NASDAQ wzrósł o 0,15 proc.. Na dwie godziny przed otwarciem sesji w Europie nastroje na rynkach azjatyckich są pozytywne. Nikkei rośnie o ponad 0,5 proc., podobnie jak Hang Seng, Sensex zyskuje 1 proc.. W centrum uwagi pozostaje oczekiwanie na finalną wersję tzw. „Wielkiej Pięknej Ustawy”, która trafiła do Senatu, gdzie Republikanie zapowiedzieli wprowadzenie licznych poprawek. Ostatecznie projekt ma zostać podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa 4 lipca, w amerykańskie Święto Niepodległości. W nadchodzącym tygodniu czeka nas publikacja wyników finansowych firmy NVIDIA, której akcje od początku roku straciły blisko 12 proc.. Zaprezentowane wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania wzrostowego trendu na tej spółce, widocznego od kwietnia bieżącego roku. Analiza kontraktów terminowych wskazuje, że sesja w Polsce i Europie prawdopodobnie rozpocznie się w sposób neutralny. Apetyt na ryzyko pozostaje nadal dość wysoki, a kurs Bitcoina utrzymuje się obecnie blisko poziomu 111 tysięcy dolarów.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje