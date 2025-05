Złoty pod presją, ale trzyma się nieźle

W mijającym tygodniu złoty umocnił się wobec euro i dolara, a rentowności obligacji wzrosły na długim końcu krzywej. Zdaniem analityków, wzrost awersji do ryzyka negatywnie wpływa na notowania złotego, jednak póki co polska waluta jest relatywnie silna. W najbliższych dniach kluczowe dla notowań PLN będą notowania dolara.

W piątek ok. 16.48 EUR/PLN rośnie o 0,08 proc. do 4,2569. USD/PLN idzie w dół o 0,54 proc. do 3,7542. EUR/USD zwyżkuje o 0,62 proc. do 1,1339.

W skali tygodnia, kurs EUR/PLN spadł o ok. 0,2 proc., USD/PLN obniżył się o ok. 1,8 proc., a EUR/USD wzrósł o ok. 1,7 proc.

W piątek po południu prezydent Donald Trump zamieścił na platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym zagroził wprowadzeniem 50-proc. cła na towary z Unii Europejskiej od 1 czerwca. Wypowiedź za wywołała przeceny na rynkach akcyjnych.

„Po wypowiedzi Trumpa niewiele wydarzyło się na rynku walutowym i długu. W większym stopniu zareagował rynek akcyjny” - powiedział PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk BM mBanku.

Jego zdaniem, dolar w tym tygodniu był pod wpływem kilku czynników, m. in. było to obniżenie przez agencję ratingową Moody’s Ratings najwyższej oceny kredytowej USA, powołując się na niepowodzenia kolejnych rządów w powstrzymaniu rosnącej fali zadłużenia.

„Inwestorzy mają coraz większe obawy wobec deficytu i zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Rosną rentowności najdłuższych, 30-letnich obligacji amerykańskich. Pojawiła się propozycja cięcia podatków. Inwestorzy obawiają się, czy polityka Trumpa będzie faktycznie prowadziła w kolejnych latach do zmniejszenia deficytu” - powiedział Rafał Sadoch.

„To przeszkadza dolarowi. Patrząc na to, co dzieje się z cłami i co mówią przedstawiciele Fedu, dolar powinien być mocniejszy, a nie jest. Widać, że pewne elementy związane z polityką Trumpa ciążą amerykańskiej walucie” - dodał.

Kluczowe dla notowań polskiej waluty zmiany kursu dolara

Jak ocenia analityk, wzrost awersji do ryzyka negatywnie wpływa na notowania polskiej waluty, jednak póki co złoty prezentuje się dość dobrze.

„Ostatnie dni także należały do udanych dla złotego. Krajowa polityka monetarna ponownie znalazła się na tapecie, ale obniżek na razie nie będzie. Pytanie, czy pojawi się obniżka stóp proc. w lipcu. Jeśli nie, to złoty w średnim terminie może zyskiwać” - powiedział Rafał Sadoch.

„W najbliższych dniach kluczowe dla notowań polskiej waluty będzie to, co będzie się działo z dolarem” - dodał.

Rynek długu

Rentowność polskich obligacji 2-letnich w piątek po południu wynosi 4,59 proc., 5-letnich 5,07 proc., a 10-letnich 5,53 proc. W poniedziałek 19 maja rano rentowności tych papierów wynosiły odpowiednio: 4,66 proc., 5,08 proc. i 5,49 proc.

Jak ocenia Rafał Sadoch, w Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji mogą utrzymywać się na podwyższonych poziomach.

„Zachowawcze komentarze członków Fed dotyczące obniżek stóp i to, że obniżki cały czas przesuwają się w czasie, mogą spowodować, że rentowności w Stanach będą utrzymywać się na relatywnie wysokim poziomie. Rynek wcześniej wyceniał trzy obniżki stóp proc. w Stanach Zjednoczonych, teraz wycenia dwie” - powiedział.

„Przedstawiciele Fed mówią, że obniżki stóp proc. będą zależały od tego, jakie Trump wprowadzi cła. Jeśli Trump będzie prowadził agresywną politykę celną, to obniżki stóp proc. będą się oddalały, co będzie wspierało wyższe rentowności amerykańskich obligacji” - dodał.

Jego zdaniem, w Polsce rentowności obligacji w dłuższym terminie mogą spadać.

„Jeśli chodzi o krajowe podwórko, obniżki stóp proc. powinny się pojawiać, pytanie tylko, w jakim horyzoncie czasowym. Rynek zakłada, że w perspektywie roku będzie to około 100 pb. cięcia kosztu pieniądza. Jeśli tak by było, kierunek dla rentowności może być spadkowy” - powiedział Rafał Sadoch.

„Moim zdaniem obniżki stóp w Polsce mogą być w pewnym stopniu uzależnione od wyborów prezydenckich. Musimy poczekać do rozstrzygnięcia w tej kwestii, jak będzie wyglądała sytuacja, a także, jaka będzie presja inflacyjna” - dodał. PAP Biznes, sek

