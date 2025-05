Co dalej z importem żywności z Ukrainy?

Po wygaszeniu wolnego handlu UE z Ukrainą, co nastąpi 6 czerwca, 13 produktów rolnych, takich jak zboże, wieprzowina, wołowina, mleko w proszku, jaja i drób pozostaną zwolnione z obowiązku licencjonowania - dowiedziała się PAP w źródłach unijnych. Jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wynegocjowania nowej umowy.

Kraje członkowskie zatwierdziły w czwartek akt wykonawczy wprowadzający przejściowe rozwiązania w handlu z Ukrainą, które mają obowiązywać od 6 czerwca w związku z wygaśnięciem rozporządzenia zwalniającego Ukrainę z ceł na eksport do Unii.

Źródło unijne potwierdziło, że - zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami tymczasowymi - handel z Ukrainą wróci, de facto, do zasad sprzed pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji i będzie odbywać się na podstawie umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z 2016 r.

„UE wyjdzie jednak naprzeciw Kijowowi w kwestii obowiązku uzyskania licencji na 13 produktów rolnych, wynikającemu z umowy stowarzyszeniowej” - powiedziało źródło unijne. Wśród tych produktów znajdują się zboże, wieprzowina, wołowina, mleko w proszku, jaja i drób. Otrzymanie licencji zajmuje zazwyczaj około sześciu tygodni.

„Zamiast tego zostanie zastosowane rozwiązanie +first come, first serve+, w ramach którego praktycznie nie ma procedur na granicy” - podkreślił informator PAP.

Nadal jednak towary te będą objęte cłami i kwotami przewidzianymi w umowie stowarzyszeniowej.

Reguły importu żywności z Ukrainy

Umowa stowarzyszeniowa wprowadziła wolny handel w obszarze towarów przemysłowych, ale pozostawiła kwoty i cła na produkty rolne, konkurencyjne dla unijnego rolnictwa. Porozumienie nakłada też obowiązek uzyskania licencji na część z nich. Spośród 40 produktów rolnych importowanych z Ukrainy 27 podlega zasadzie „first come, first serve”, która praktycznie ogranicza się do przekazania przez operatora na granicy informacji o przewozie. Eksport pozostałych 13 produktów do UE przed wojną wymagał uzyskania licencji. W ramach rozwiązań tymczasowych licencje nie będą jednak wymagane.

Drugie rozwiązanie tymczasowe dotyczy kontyngentów w handlu z Ukrainą. Chodzi o ograniczenie do końca roku ilości towarów, jaką kraj ten będzie mógł sprowadzić do Unii po preferencyjnych stawkach celnych. Ponieważ rozwiązania tymczasowe wejdą w życie w szóstym miesiącu br., ilość towarów importowanych do UE na korzystniejszych warunkach zostanie ograniczona do końca roku o pięć dwunastych.

Komisja Europejska podkreśla, że przyjęte rozwiązanie ma funkcjonować tymczasowo - do chwili wynegocjowania z Ukrainą długoterminowego porozumienia w ramach umowy stowarzyszeniowej.

Natomiast 6 czerwca wygaśnie rozporządzenie, które zwalniało Ukrainę z ceł i kwot. Przyjęte w czerwcu 2022 r. i od tamtej pory dwukrotnie przedłużane, umożliwiło wjazd ukraińskich towarów rolnych do UE bez ceł.

Po protestach rolników w styczniu ubiegłego roku KE zaproponowała po raz kolejny przedłużenie zawieszenia ceł, ale z dodatkowymi zabezpieczeniami, które miały chronić rynek UE. Wprowadzone zostały m.in. kwoty importowe dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych - drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu.

W związku z głosami krytyki ze strony środowisk rolniczych KE nie wyszła z propozycją przedłużenia rozporządzenia o wolnym handlu, ale zapowiedziała poszukanie rozwiązania w ramach umowy stowarzyszeniowej.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Luka VAT: manipulacja Domańskiego?

Platyna i pallad: cenne, ale niestabilne

Wzrost wynagrodzeń przebił prognozy i… inflację!

»» Ogromny dług Polski. Tak źle jeszcze nie było – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24