Atomowy ruch Trumpa: renesans energetyki jądrowej!

Prezydent Donald Trump stawia nie tylko na ropę i gaz w USA, ale też na rozwój energetyki atomowej; dziś podpisze rozporządzenia ułatwiające nowe inwestycje w branży jądrowej.

Budowa reaktorów nie była wspierana przez poprzednia amerykańską administrację,która była nastawiona na promocję energetyki solarnej i wiatrowej. Teraz to ma się zmienić za sprawą nowych przepisów, które po południu ogłosi Donald Trump. Prezydent USA uznaje, że energia atomowa może być jednym ze sposobów na zapewnienie dostaw dla niezwykle energochłonnych centrów danych, które mają szczególnie dynamicznie rozwijać się w kolejnych latach. A chodzi o – jak donoszą amerykańskie media - rozporządzenia wykonawcze, dzięki którym będzie mniej barier biurokratycznych przy ocenie i zatwierdzaniu nowych projektów, wsparcie dla nowych technologii a także wzmocnienie łańcuchów dostaw paliwa do reaktorów.

W tym kontekście media przypominają też raport opracowany przez Departament Energii na ten temat, z którego wynika, że „długo oczekiwany renesans energetyki jądrowej jest już na wyciągnięcie ręki” a jest jednym z elementów polityki Trumpa zapewnienia obywatelom dostępu do „niezawodnej, bezpiecznej i niedrogiej energii”.

Rywalizacja z Chinami w dziedzinie energii jądrowej

Przypomnijmy, że w ostatnich latach to Chiny są liderem, gdy chodzi o budowę nowych reaktorów, nawet dziś poinformowały o rozpoczęciu kolejnych dwóch. Pod koniec kwietnia władze w Pekinie zatwierdziły plany inwestycji w 10 reaktorów o łącznej mocy 12 tys. MW za niemal 27 mld euro. Stąd opinie ekspertów, że na koniec dekady to Chiny będą na czele listy największych na świecie producentów energii jądrowej. Nie można wykluczyć, że dzisiejsze decyzje prezydenta USA to próba podjęcia rękawicy w atomowym wyścigu.

Jego poparcie dla energetyki jądrowej wpisuje się w ogóle w światowy trend. Ostatnio także w Europie doszło do swoistego zawieszenia broni między „proatomową” Francją a negatywnie nastawionymi do budowy reaktorów w unii Niemiec. To o tyle istotne, że wcześniej władze unijne - forsując Zielony Ład - wspierały przede wszystkim energetykę słoneczną i wiatrową, ale czy porozumienie Paryża i Berlina przełoży się na konkretne wsparcie na przykład finansowe dla atomu, to trudno przewidzieć. Póki co Bruksela ma głos decydujący przy zatwierdzaniu finansowania inwestycji w krajach członkowskich szczególnie tych z udziałem skarbu państwa, jak to ma miejsce w przypadku polskiego projektu atomowego na Pomorzu.

Agnieszka Łakoma

