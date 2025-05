GUS opublikował dane na temat wynagrodzeń w Polsce. Tempo wzrostu płac znów przyspiesza, co wcale nie musi poprawić naszych budżetów domowych, bo opóźni najprawdopodobniej obniżki stóp procentowych. W tle Bitcoin bije rekordy cenowe.

Przeciętne płace w Polsce

Dane o wynagrodzeniach w tym okresie potrafią zaskoczyć osoby niezaznajomione z tematem. W tym roku płace w kwietniu spadły o 10 zł względem marca. Nie należy się jednak tym specjalnie przejmować, bo to wyjątkowo niski spadek jak na ten miesiąc. Nie jest to początek zmniejszania się płac w gospodarstwie. Po prostu w marcu bardzo często wypłacane są premie roczne, co zawyża rezultat. Powoduje to, że dopiero po kilku miesiącach średni wynik pokonuje ten z marca. W 2024 było to dopiero w listopadzie. Obecny odczyt jest zatem obiektywnie dobry, co potwierdza tempo średniego rocznego wzrostu wynagrodzeń – przyspieszyło ono niespodziewanie z 7,7 proc. w marcu do 9,3 proc. w kwietniu. Lepiej wypadło z kolei zatrudnienie. W ciągu roku spadek zatrudnienia wynosi już nie 0,9 proc., a 0,8 proc.. Musimy również pamiętać, że dotyczy to tylko firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Jest to zatem nie tylko efekt zmian bezrobocia, ale również migracji pracowników pomiędzy mniejszymi a większymi firmami w tym samozatrudnienia.

Pozostałe dane z Polski

W pakiecie z odczytami z rynku pracy poznaliśmy również bardzo przyzwoite dane na temat produkcji przemysłowej. Rośnie ona o 1,2 proc. w skali roku. Nie brzmi to bardzo satysfakcjonująco, ale warto jednak pamiętać, że analitycy oczekiwali spadku o 0,2 proc.. Jesteśmy zatem niemal 1,5 proc. powyżej oczekiwań. Waluty przyjęły te wyniki dość spokojnie. Stało się tak pomimo faktu, że są to jednak dobre odczyty dla złotego. Jako dane umacniające złotego trzeba uznać również te wyższe na temat zarobków. Im większa presja płacowa, tym niższe szanse na szybkie obniżki stóp procentowych. Wysokie tempo wzrostu płac to ryzyko wolniejszego spadku inflacji. W efekcie nie było widać większej zmiany na kursach walut w parach z PLN.

Rekordy na rynku kryptowalut

Dzisiaj nad ranem kurs najpopularniejszej kryptowaluty świata otarł się o poziom 112 000 dolarów. Tym samym ustanowił nowy rekord wszech czasów. Co ciągnie Bitcoina w górę? Z jednej strony są to spekulacje na temat potencjalnej korzystnej dla rynku regulacji w USA. Z drugiej strony analitycy wskazują na napływ pieniędzy instytucjonalnych na Bitcoina, ale także na decyzję Moody’s o obniżce ratingu kredytowego USA. Waluty cyfrowe mają być alternatywą do mającego mieć problemy dolara. Nie bez znaczenia jest fakt, że dotychczas nieprzychylny prezes JPMorgan ogłosił możliwość inwestowania w kryptowaluty dla klientów banku.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych dzień publikacji indeksów koniunktury PMI, oprócz tego warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

