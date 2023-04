PKP. Otwarcie wystawy „Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…”

13 kwietnia w hali głównej dworca Warszawa Centralna odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pn. „Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…”, która poświęcona jest kapelanom katyńskim różnych wyznań w związku z 80. rocznicą odkrycia zbrodni katyńskiej.

Wystawa zainicjowana została przez Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich a przygotowana przez Wojskowy Instytut Wydawniczy i zorganizowana przez Polskie Koleje Państwowe S.A. we współpracy z Ordynariatem Polowym i Muzeum Wojska Polskiego. Patronat honorowy nad wystawą objął Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej. W uroczystości odsłonięcia wystawy udział wzięli m.in. Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, Andrzej Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej, biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, bp. Marcin Makuła, naczelny kapelan wojskowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. dr Zbigniew Kępa, kapelan Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, prof. Tadeusz Wolsza, przewodniczący kolegium IPN, Mariusz Olcza, dyrektor Archiwum Akt Nowych, Izabela Borańska-Chmielewska, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz przedstawiciele środowisk społecznych, kulturalnych i politycznych.

Galeria / autor: Fratria

Na dwunastu planszach wystawy zaprezentowane zostały fotografie kapelanów wojskowych, którzy zginęli w zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Przedstawione zostały postaci kapelanów katolickich: ks. gen. bryg. Czesław Wojtyniak, ks. płk Edmund Nowak, ks. ppłk Edward Choma, ks. ppłk Stanisław Kontek, ks. ppłk Andrzej Niwa, ks. ppłk Jan Ziółkowski i ks. mjr Mieczysław Janas, kapelan prawosławny ks. płk Szymon Fedorońko, kapelan ewangelicko-augsburski gen. bryg. Ryszard Paszko oraz rabin ppłk Baruch Steinberg. Ofiarami zbrodni katyńskiej było co najmniej 33 duchownych: 24 kapelanów Kościoła rzymskokatolickiego, dwóch kleryków pełniących posługę sanitariuszy, kapelan greckokatolicki, trzech kapelanów prawosławnych, dwóch kapelanów kościołów protestanckich oraz wojskowy rabin.

Pamięć Kapelanów Katyńskich / autor: Fratria

Nasi rodacy, których życie przypadło na czas niezmiernie trudny – czas okrucieństw II wojny światowej – za swoją miłość do Ojczyzny często płacili życiem. Chcemy podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które stawiały opór zarówno okupantowi niemieckiemu, jak i sowieckiemu, i za swoje działanie ponieśli najwyższą cenę. Jestem przekonany, że pamięć o osobach, które oddały życie za naszą Ojczyznę jest niezwykle istotna dla umacniania polskiej tożsamości – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Kiedy mówimy o polskich oficerach zamordowanych w zbrodni katyńskiej, jako o armii rozstrzelanych idącej do nieba, to kapelani katyńscy, byli tymi, którzy poprzez posługę otwierali im bramy do raju. Składamy wielkie słowa wdzięczności osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy upamiętniającej kapelanów różnych wyznań w hali Dworca Centralnego w Warszawie. Dziękujemy Polskim Kolejom Państwowym S.A. w osobach pana prezesa Krzysztofa Mamińskiego i członka zarządu Rafała Zgorzelskiego, Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w osobach pań dyrektor Izabeli Borańskiej-Chmielewskiej i Anny Putkiewicz oraz Ordynariatowi polowemu na czele z ks. bp Wiesławem Lechowiczem, biskupem polowym WP. Za objęcie patronatem honorowym wystawy dziękujemy panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej – powiedział Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.