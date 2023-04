Ziobro upamiętnił ofiary zbrodni katyńskiej

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Warszawie w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

To hołd dla niemal 22 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz.

Ustanowiony w 2007 roku uchwałą Sejmu Dzień Pamięci przypada 13 kwietnia - w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Wśród tysięcy naszych zamordowanych rodaków, którzy stanowili elitę przedwojennej Polski, byli głównie urzędnicy, naukowcy, lekarze, prawnicy, policjanci i żołnierze Wojska Polskiego. Tego dnia czcimy jeńców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tysięcy polskich więźniów ze wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej.

Zabici strzałem w potylicę, pochowani w masowym grobie, nie doczekali się ukarania sprawców zbrodni. W dodatku aż do 1989 r. w polskich szkołach oficjalnie nauczano kłamstwa katyńskiego, przypisującego Zbrodnię Katyńską Niemcom. Dlatego tak ważne dla naszej tożsamości narodowej jest kultywowanie pamięci tych ofiar.

W kwietniu 1990 r. rosyjska agencja TASS nieoczekiwanie nadała komunikat poświęcony zbrodni katyńskiej. Przyznano w nim, że odpowiedzialność za mord ponosiła NKWD. Dwa lata później Borys Jelcyn, prezydent Federacji Rosyjskiej, przeprosił Polaków za zbrodnię sowiecką w Katyniu. Mimo to dziś Rosja zaprzecza, by to NKWD popełniło mord na Polakach, znowu przypisując odpowiedzialność Niemcom. Trzy lata temu m.in. z budynku siedziby dawnej NKWD w Twerze usunięto tablice upamiętniające ofiary terroru stalinowskiego, w tym zabitych w tym gmachu polskich jeńców z Ostaszkowa.

PAP, Ministerstwo Sprawiedliwości