Szkolenie wojowników: To Polacy nauczyli Ukraińców walki!

Ukraina dzielnie broni się przed rosyjską agresją już od ponad roku. Nie byłoby to jednak możliwe bez determinacji i wyszkolenia zwykłych żołnierzy. Ci z kolei uczyli się wojennego rzemiosła także pod okiem Polaków!

Jak wygląda takie szkolenie? I jak zmieniała się armia Ukrainy? O tym opowiedział w rozmowie z „Polską Zbrojną” gen. dyw. Jarosław Gromadziński, były zastępca dowódcy Międzynarodowego Zespołu do spraw Pomocy Ukrainie.

Generał Gromadziński twierdzi, że w zaledwie rok ukraińska armia przeszła ogromną przemianę - nie tylko technologiczną. Ukraińcy świetnie sobie radzą na zachodnim sprzęcie, wykazując ogromną wolę walki.

A jak wyglądało konkretne szkolenie? Generał opisuje to czego uczyli się, także od Polaków, nasi ukraińscy sojusznicy:

Co istotne, jak mówi generał, wcześniej należało prowadzić drobiazgowe szkolenia - teraz Ukraińcy po prostu „dostają” sprzęt i już potrafią sami go obsłużyć!

Czy Ukraińcy są pojętnymi uczniami? Czy drzemie w nich dawny, kozacki duch walki? Generał nie ma wątpliwości!

Byłem na niemal wszystkich poligonach, na których się szkolą, i wszędzie słyszałem, że ukraińscy żołnierze mają wysokie morale i są niezwykle zaangażowani w to, co robią. Potrafią uczyć się po 10, 12 godzin dziennie i to nie na zasadzie, że taki jest plan. Standardowo zostało przyjęte, że szkolenie odbywa się sześć dni w tygodniu, siódmy jest przeznaczony na odpoczynek. Ale oni mówią: dajcie nam dostęp do symulatorów, jedźmy na strzelnicę. Chcą się szkolić, bo wiedzą, że jak wrócą do kraju, to będą musieli tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Bardzo doceniają to, że mają możliwość nauki i współpracy z instruktorami z Zachodu.