Drożyzna? PO w marszu przeciw sobie!

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek zapytał Radosława Fogla czy ten wybierze się na organizowany przez Donalda Tuska marsz 4 czerwca „przeciwko drożyźnie i złodziejstwu”. Polityk PiS wyraził jednak, że nie ma na to chęci a sama koncepcja marszu ma humorystyczny akcent.

„Marsz przeciwko drożyźnie i złodziejstwu to pierwsza w historii sytuacja, w której PO będzie maszerować sama przeciwko sobie” - powiedział w programie „Graffiti” w Polsat News poseł PiS Radosław Fogiel.

Wie pan, no pierwsza w historii sytuacja, w której Platforma będzie maszerować sama przeciwko sobie […] i jeszcze jedna rzecz, znaczy, za to jestem Tuskowi nieco wdzięczny, bo wczorajsze jego wystąpienie sprawiło, że się poczułem prawie 10 lat młodszy, bo mówił, że się nie wybiera do Brukseli. Ostatni raz, jak mówił, że się nie wybiera do Brukseli w 2014 roku, to kilka tygodni później spakował walizki i pojechał no i to jest ta wiarygodność Tuska, powiedział Radosław Fogiel.