Protest rolników pod hasłem „5 x stop”

W Warszawie trwa protest rolników, którzy do stolicy zjechali z całej Polski. Protestują oni głównie przeciwko umowie UE-Mercosur, ale nie tylko. Rolnicy domagają się również wycofania się Polski z Zielonego Ładu. Na proteście w Warszawie obecny jest Karol Nawrocki – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Protest odbywa się pod hasłem „5 x stop”. Chodzi o sprzeciw wobec umowie handlowej UE z Mercosur, czyli krajami Ameryki Południowej, która według protestujących nich sprawi, że europejski rynek zostanie zalany tanimi i „być może szkodliwymi” produktami z Brazylii czy Argentyny. Uczestnicy protestu sprzeciwiają się też Zielonemu Ładowi, importowi z Ukrainy, „niszczeniu polskich lasów i łowiectwa” i „wygaszaniu polskiej gospodarki”.

Protest rozpoczął się ok. godz. 14.00 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przy ul. Jasnej 14/16A w centrum miasta. Następnie około godz. 16.00 uczestnicy mają ruszyć trasą przez ulice Świętokrzyską, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską do skrzyżowania z ul. Nowy Przejazd. Przewidywane są utrudnienia w dla kierowców oraz w komunikacji miejskiej.

Protest rolników przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak

Drobiazgowe kontrole policji

Według informacji, które docierają do telewizji wPolsce24.pl, autokary z rolnikami, które zmierzają do Warszawy są bardzo drobiazgowo sprawdzane. „Można to odczytać jako pewną złośliwość, pewne utrudnianie, aby rolników nie było zbyt dużo w stolicy” - powiedział obecny na proteście Maciej Zemła, reporter telewizji wPolsce24.pl - – relacjonuje portal wPolityce.pl

Uczestnicy odbywającego się w dniu uroczystego rozpoczęcia polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej protestu sprzeciwają się polityce UE, m.in. umowie z umowie z Mercosur i Zielonemu Ładowi / autor: PAP/Piotr Nowak

Protestujący: obecny rząd dorowadzi rolnictwo do ruiny

Rolnicy, z którymi rozmawiał Maciej Zemła z wPolsce24, są przekonani, że umowa z Mercosurem zostanie podpisana wcześniej czy później, ale rząd Donalda Tuska czeka na rezultat wyborów prezydenckich.

Patologiczne rządy naszego rządu i Unii Europejskiej. Doprowadzają nasz kraj i Europę do ruiny. Chcą wszystko zniszczyć. Widać, co się w Polsce dzieje. Zakłady upadają, rolnictwo upada, prowadzą do destrukcji. (…) W Platformie liczą, że Trzaskowski wygra wybory i przejmą władzę i wtedy będzie „hulaj dusza, piekła nie ma”

»» Relacja z protestu rolników w Warszawie czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Tysiące rolników przyjechało do Warszawy! Protestują przeciwko m.in. umowie z Mercosur. „Doprowadzają Polskę i Europę do ruiny”

