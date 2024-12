Kaczyński: drożyzna wynikiem polityki rządu

„Zaczynamy dzisiaj całotygodniowy cykl, w trakcie którego będziemy mówili o różnego rodzaju aspektach ostatniego roku, aspektach, które nie skłaniają do optymizmu, bo to rzeczywiście był bardzo zły rok dla Polski i to trzeba społeczeństwu powiedzieć” - zapowiedział na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, prezes PiS – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Społeczeństwo jest (…) cały czas pod wpływem różnego rodzaju fałszywych informacji, pod wpływem czegoś, co przypomina PRL. (…) Poziom oszustwa, z którym mamy do czynienia, jest dzisiaj na peerelowskim poziomie — mówił Jarosław Kaczyński.

Dziś mówimy o drożyźnie, mówimy o sytuacji finansowej. Ta drożyzna nie jest wynikiem jakiejś obiektywnej sytuacji. Jest wynikiem polityki z jednej strony skrajnie nieporadnej - ta ekipa i ta formacja polityczna, która dzisiaj jest przy władzy po prostu nie potrafi rządzić - ale jest także wynikiem takiego przeświadczenia, które wydaje się coraz mocniej tkwi w umysłach rządzących, że jeśli się ma przewagę medialną, jeżeli może się używać prokuratury, służb specjalnych, to w gruncie rzeczy można nie zważać na poziom życia społeczeństwa, na to, co najbardziej na co dzień interesuje obywateli. Stąd takie decyzje, jak likwidacja w całości, albo w wielkiej części tarcz, które osłaniały Polaków przed skutkami kryzysu — mówił Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS zauważył, że obecna drożyzna w Polsce nie jest czymś, co było nieuniknione.

To efekt działań złej władzy, która Polskę niszczy — podkreślił Jarosław Kaczyński.

