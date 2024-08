Już się buduje. Baza dla 4 tys. niemieckich żołnierzy

Litwa rozpoczęła w poniedziałek budowę bazy wojskowej, położonej około 20 km od granicy z sojusznikiem Rosji - Białorusią. Obiekt ma zostać ukończony do końca 2027 roku i pomieści do 4 tys. niemieckich żołnierzy - poinformowała agencja Reutera.

Niemcy zobowiązały się w ubiegłym roku do rozmieszczenia wojsk w graniczącym z Rosją państwie członkowskim NATO i UE!

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius porównał tę decyzję do rozmieszczenia sił sojuszniczych w Niemczech Zachodnich podczas zimnej wojny w celu obrony Europy Zachodniej w przypadku ataku Związku Radzieckiego.

Niemcy na Litwie

Dowódca sił zbrojnych Litwy Raimundas Vaiksnoras oszacował, że kraj wyda na budowę obiektu ponad 1 mld euro. Baza jest jednym z największych projektów budowlanych Litwy. To „ogromna inwestycja” dla kraju, którego ludność liczy 2,9 mln, a gospodarka jest dziesięciokrotnie mniejsza od gospodarki Niemiec - powiedział Vaiksnoras na marginesie ceremonii otwarcia. Stacjonujące tam siły „będą zapewniać poczucie bezpieczeństwa naszemu społeczeństwu oraz odstraszać Rosjan” – dodał.

Baza, która powstanie w położonych w podwileńskim regionie solecznickim Rudnikach (Rudninkai), pomieści poza żołnierzami także magazyny oraz warsztaty pozwalające na serwisowanie czołgów i innego sprzętu.

Dotychczas podpisano kontrakty na budowę zaledwie 20 proc. budynków, co budzi obawy, że nie zostaną ukończone na czas - podkreśliła agencja. Minister obrony Laurynas Kasciunas powiedział reporterom, że podpisze pozostałe umowy do końca roku.

Litwa zwiększyła w tym roku wydatki na obronę do 3 proc. produktu krajowego brutto, a rząd premierki Ingridy Simonyte podniósł podatki, aby zasilić budżet na zbrojenia w ciągu najbliższych kilku lat. „Jeśli my nie jesteśmy bezpieczni, nie będzie również bezpieczeństwa dla nich” – powiedziała dziennikarzom Simonyte, odnosząc się do Niemiec.

pap, jb

