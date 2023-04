Lit należy do Chile! Będzie nacjonalizacja!

Chilijski prezydent Gabriel Boric poinformował w czwartek, że znacjonalizuje krajowy przemysł litowy i stworzy oddzielną firmę państwową do produkcji metalu używanego m.in. do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych.

„Jest to szansa na wzrost gospodarczy” - powiedział Boric w telewizyjnym przemówieniu, które cytuje Reuters. „To najlepsza szansa, jaką mamy na przejście do zrównoważonej i rozwiniętej gospodarki. Nie możemy sobie pozwolić na jej zmarnowanie” - dodał.

Boric powiedział również, że rozpocznie dialog ze społecznościami, firmami i ustawodawcami, aby stworzyć narodową firmę litową, która będzie w 100 procentach własnością państwa.

Prezydent zaznaczył, że przyszłe kontrakty litowe będą wydawane tylko jako partnerstwo publiczno-prywatne z kontrolą państwa.

Chile posiada globalnie największe rezerwy litu i jest obecnie drugim co do wielkości producentem tego metalu na świecie.

Lit jest tzw. metalem krytycznym. Mianem „krytyczne” określa się te surowce (w tym metale), które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki; w szczególności dla procesu transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii (do wytwarzania np. turbin wiatrowych, paneli słonecznych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i elektrolizerów).

Prognozy przewidują, że w związku z koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do połowy bieżącego stulecia, świat musi zintensyfikować wysiłki na rzecz przechodzenia na transport elektryczny. Wiąże się to ze zwiększonym popytem na wiele surowców, które należą do grupy „krytycznych”, co - zdaniem specjalistów - spowoduje różnorodne problemy gospodarcze, m.in. te związane z łańcuchem dostaw.

PAP/ as/