Giganci farmaceutyczni stawiają na USA

Polityka Donalda Trumpa przyciąga inwestycje europejskich producentów leków. Szwajcarski koncern Roche chce wydać na nie 50 miliardów dolarów i to drugi – po Novartis - z europejskich potentatów, który w obawie przed amerykańskimi cłami rozszerzy produkcję za Atlantykiem.

Choć świat polityczny się oburza na za plan powszechnych cel na wwożone do Stanów Zjednoczonych towary, ogłoszony 2 kwietnia przez prezydenta Trumpa, to jednak firmy nie próżnują. I nie chcąc ryzykować utraty wielkiego rynku i zysków, szukają możliwości odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Nie chodzi tylko koncerny przemysłowe jak choćby motoryzacyjne ale także farmaceutyczne. Rynki zelektryzowała najnowsza dziś informacja (podana przez światowe agencje), że szwajcarski potentat Roche, wyda na plany inwestycyjne w USA 50 miliardów dol. Zaś w oficjalnym oświadczeniu szef koncernu Thomas Schinecker przekonuje, że to dowód „długotrwałego zaangażowania firmy w badania, rozwój i produkcję w USA”. Dzięki nowym zakładom i rozszerzeniu produkcji przybędzie w USA 12 tysięcy miejsc pracy, choć koncern już obecnie daje zatrudnienie 25 tysiącom ludzi. Roche stawia nie tylko na nowoczesne ośrodki badawczo-rozwojowe (R&D), ale też rozbuduje zakłady produkcyjne w Indianie, Pensylwanii, Massachusetts i Kalifornii. Nowy ośrodek R&D w Massachusetts zostanie wykorzystany do badań nad sztuczną inteligencją i jako centrum badań nad leczeniem chorób układu krążenia, nerek i metabolizmu.

Zapowiedź szefów Rocha pojawia się zaledwie w kilka tygodni po ogłoszeniu strategii inwestycyjnej w USA przez innego szwajcarskiego giganta branży Novartis. Jego władze planują zainwestować 23 miliardy dol. w budowę i rozbudowę 10 amerykańskich zakładów. Okazuje się, że sześć nowych zakładów produkcyjnych oraz ośrodek badawczo-rozwojowy w San Diego mają powstać w ciągu najbliższych pięciu lat. Dwa z nich będą wytwarzać medykamenty do terapii przeciwnowotworowych (radioligand) – jeden na Florydzie a drugi w Teksasie. W sumie zatrudnienie zwiększy w USA o 4 tysiące ludzi.

Ale inwestycje na rodzimym – amerykańskim rynku planują także Eli Lilly i Johnson & Johnson, które słyną z globalnej działalności i zakładów posiadanych w różnych krajach świata. Eli Lilly wyda 27 miliardów dol. na budowę czterech nowych zakładów produkcyjnych w USA.

Agnieszka Łakoma