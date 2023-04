„Mój prąd” 5.0 startuje. Można otrzymać 58 tys. zł

W sobotę, 22 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Ziemi, rusza piąta edycja rządowego programu „Mój prąd”. W ramach programu pojawiła się nowość – możliwość sfinansowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Jak przekazuje wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski, dofinansowanie na zakup pomp ciepła może wynosić od 4,4 tys. zł do 28 tys. zł. Maksymalnie w ramach całego programu można otrzymać nawet 58 tys. zł

Program zostanie uruchomiony w sobotę, 22 kwietnia i potrwa do 22 grudnia 2023 roku, chyba że budżet zostanie wyczerpany wcześniej.

Mam jeszcze dla państwa jedną dobrą informację. Gdyby budżet rzeczywiście wcześniej uległ wyczerpaniu, mamy w odwodzie dodatkowe 400 milionów złotych, które moglibyśmy zaoferować dla potencjalnych zainteresowanych beneficjentów - zapowiedział Minister Zyska

To oznacza, że w edycji 5.0 do wykorzystania przewidziano więcej środków niż w pierwszej edycji programu Mój Prąd. Łącznie w edycji 5.0 do rozdysponowania może być łącznie aż 1 miliard 355 milionów złotych.

Szczegóły dofinansowania Mój Prąd 5.0

Przy zakupie pomp ciepła można liczyć na dotację w takiej wysokości, w jakiej jest ona wpisana w ramach programu „Czyste powietrze”. Oznacza to, że można otrzymać dofinansowanie w wysokości:

-> do 4,4 tys. zł do pomp powietrze–powietrze

-> do 12,6 tys. zł do pomp powietrze–woda bez podwyższonej efektywności

-> do 19,4 tys. zł do pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności

-> do 28 tys. zł do pomp gruntowych

Przy zakupie kolektorów słonecznych dopłata wyniesie maksymalnie 3,5 tys. zł . Decydując się na zakup jeszcze dodatkowych elementów, można otrzymać dodatkowe środki, w wysokości:

-> do 16 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej

-> do 5 tys. zł dla magazynu ciepła

-> do 3 tys zł dla systemu zarządzania energią

W poprzedniej edycji Polacy złożyli 60 tys. wniosków

IV edycja rządowego programu „Mój Prąd” miała potrwać do końca marca 2023 roku, ale ze względu na szybkie wyczerpanie się budżetu zakończyła się wcześniej. W całej edycji rozdysponowano 404 mln zł.

muratorplus, globenergia, jb