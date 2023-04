Płaca minimalna w górę? Tego chce rząd!

Pensja minimalna znowu wzrośnie? Taki może być plan Zjednoczonej Prawicy.

Jak wskazuje na money.pl Weronika Szkwarek objawiła się kolejna furtka umożliwiająca zwiększenie pensji minimalnej - umożliwiają to przepisy unijne. Rząd już zresztą wysłał sygnał, że w tym roku czekać nas może kolejna podwyżka.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej miał w rozmowie z „Super Expressem” wskazać, iż unijna dyrektywa o płacy minimalnej ma zostać wdrożona w całości:

Będąc członkiem UE, zmierzamy z zarobkami w stronę warunków europejskich. Wdrożymy w całości dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej. Musimy wpierw dokonać zmian w obecnych przepisach

To byłby kolejny ruch po przyjęciu europejskiej emerytury - rząd Zjednoczonej Prawicy twardo dąży do zrównania poziomu życia Polaków z narodami zachodnimi - coś co poprzednie gabinety raczej zaniedbywały.

Obecnie pensja minimalna wynosi 3490 złotych brutto, ale od połowy roku wzrosnąć ma do 3600. Wdrożenie dyrektywy UE o płacy minimalnej (jeszcze przed wyborami!) miałaby oznaczać kolejną podwyżkę - i to jeszcze przed wyborami.

Czy Polaków czekają dwie podwyżki rocznie? Przekonamy się.

