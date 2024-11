„Sieci”: Jak Trump może zmienić świat i Polskę

Już 5 listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. A jeśli wygra Donald Trump, to… „świat stanie się bezpieczniejszy, bo Trump był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych w ciągu niemal 100 lat, który nie rozpoczął wojny, nie wywołał żadnego konfliktu” – czytamy na łamach nowego numeru „Sieci”.

Jak prezydent Trump może zmienić świat i Polskę

Wyścig o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych jest już na ostatniej prostej. Wydarzenia ostatnich dni, np. słowa Bidena, który nazwał zwolenników Trumpa śmieciami, mogą zadziałać na korzyść byłego prezydenta. Dariusz Matuszak w artykule „Jak prezydent Trump może zmienić świat i Polskę” zastanawia się, czy w przypadku wygranej Trumpa możemy spodziewać się zakończenia konfliktu na Ukrainie?

Być może, choć on z właściwą sobie bufonadą deklaruje, że zrobi to w ciągu 24 godzin. Czy zrobi to, dogadując jakoś słabych już teraz Putina i Zełenskiego, czy też da Ukrainie całkowicie wolną rękę w atakowaniu celów w Rosji i dostarczy jej tyle broni i amunicji, że będzie w stanie to zrobić? Trump nie boi się zadzierać z kremlowskim reżimem, czemu dał dowód choćby w czasie wojny w Syrii. Oprócz Woodrowa Wilsona jest jedynym prezydentem, który dał zgodę na to, by zaatakować Rosjan – pisze publicysta tygodnika „Sieci”.

Trump zapowiada także powrót do tradycji, na jakiej budowano cywilizację zachodnią i odwrócenie rewolucji obyczajowej.

Energię, czyli pieniądze i wsparcie, stracą też organizacje LGBTVN i żaden amerykański ambasador nie będzie jeździł po kraju jak po swej kolonii, ani pouczał, jak prowadzić tęczową indoktrynację. Trump nie da zniszczyć kobiecego sportu, a więc pozwalać facetom udającym kobiety rywalizować z nimi. Wielokrotnie to zapowiadał. Za Ameryką pójdzie sportowy świat – pisze Matuszak.

Jednym z najważniejszych tematów dobiegającej końca kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych jest kwestia nielegalnych imigrantów i uszczelnienia granic. Jak zauważa Aleksandra Rybińska w artykule „Granica kłamstwa” sprawa staje się coraz poważniejsza, bo zagraża bezpieczeństwu obywateli Ameryki Północnej. Według Pew Reserach Centre w 2023 r. liczba osób żyjących w USA, a urodzonych za granicą osiągnęła rekordowe 47,8 mln, co oznacza wzrost o 1,6 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Imigranci stanowią obecnie 14,3 proc. populacji Stanów Zjednoczonych. W 1970 r. było to 4,7 proc. To olbrzymi problem dla wielu małych miasteczek, które przeżyły napływ migrantów, nierzadko podwajających nieprzygotowanych do tego liczbę ich mieszkańców.

Publicystka podkreśla, że nielegalna imigracja jest tak poważnym problemem, że stała się priorytetem dla amerykańskich wyborców. Według badań Ipsos stanowi ona kluczowe zagadnienie dla 90 proc. wyborców republikanów i 50 proc. demokratów. Tyle że mają oni większe zaufanie do zdolności Trumpa niż do Harris w tej dziedzinie (46 proc. – 26 proc.). W takiej sytuacji kampania Kamali Harris idzie w kierunku ukrywania chaosu wywołanego liberalną polityką migracyjną swojej administracji. Dzieje się to m.in. przez zwiększenie liczby migrantów zwalnianych z centrów deportacyjnych, by sprawić wrażenie, że jest ich mniej.

Uwolnienie ks. Michała Olszewskiego

Moment, w którym ks. Michał Olszewski opuścił areszt i wypowiedział znamienne słowa o wydobyciu go poprzez modlitwy wiernych, porusza serca. Goran Andrijanić w artykule „Uwolnieni” pisze, że wśród zgromadzonych widać było radość i ulgę, co stanowi rzeczywisty obraz Kościoła i wspólnoty wiernych.

Uwolnienie trzech osób, których bezsensownie długi pobyt w areszcie był klasycznym pogwałceniem praw człowieka, stworzyło w Polsce bardzo specyficzną i pozytywną atmosferę. Chodzi o rodzaj wspólnoty i solidarności, których dawno nie doświadczyliśmy w podzielonej Polsce, nawet na podzielonej prawicy – pisze publicysta tygodnika „Sieci”.

Szczególnie wstrząsające jest to, że obie zatrzymane kobiety były traktowane jak „niebezpieczni przestępcy”.

„Miałam status izolacji, który w praktyce sprowadzał się do tego, że byłam sama w celi (…). Byłam monitorowana 24 godziny na dobę, gdzie funkcjonariusze obserwowali każdy mój ruch, łącznie z pobytem w toalecie. Aby wyjść z celi, w areszcie zarządzano pełne oczyszczenie terenu, aby żaden inny osadzony nie mógł przebywać na tym terenie. Jak szłam na spacerniak, to szłam sama, potem na spacerniaku też byłam sama. Jak szłam do kaplicy, to był tylko ksiądz” – opowiadała pani Urszula Dubejko w rozmowie z telewizją wPolsce24.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Jana Rokity „Ocalony”, Stanisława Janeckiego „Chwała i niesława”, Piotra Gursztyna „Kto kandydatem PiS na prezydenta?”, Macieja Walaszczyka „Lewicowa troska o katolicki elektorat”, Marka Pyzy „Maskirowka 2024”, Jakuba Augustyna Maciejewskiego „Kto należał do sieci Rubcowa?”, Stanisława Płużańskiego „Rewolucja w urzędzie kombatanckim”, Konrada Kołodziejskiego „Kloc Trzaskowskiego”, Marka Budzisza „Dno rosyjskich możliwości już widać”. Godna polecenia jest także rozmowa: Doroty Łosiewicz z Piotrem Kusznierukiem, konstytucjonalistą, członkiem Zarządu Krajowego Nowej Lewicy „Lewica w pułapce”.

Ponadto w tygodniku, komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online od 21 października br. w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play 121 i 339. Netia 192. Evio 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv