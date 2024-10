„Gazeta Bankowa” pyta o utratę impetu rozwojowego Polski

Rok hamowania – grzmi tytuł okładkowy listopadowego wydania „Gazety Bankowej”. Za nami rok rządów Donalda Tuska, czas więc na podsumowanie działań i zaniechań rządu Koalicji. Powódź na Dolnym Śląsku, zamieszanie wokół CPK i dużych inwestycji z udziałem państwa pokazały, jak niebezpieczne może być jednostronne zerwanie naturalnej kontynuacji najważniejszych projektów poprzednich rządów.

Centralny Port Komunikacyjny i komplementarny projekt kolejowy, który miał zapewnić sprawny dostęp do lotniska hubowego z całej Polski będzie mocno ograniczony. Projekt budowy trzech elektrowni jądrowych w Polsce dziś dotyczy jednej, też mocno opóźnionej inwestycji. Z tzw. małego atomu, czyli budowy reaktorów SMR, zarówno KGHM, jak i Orlen wycofały się rakiem. Polskie porty nad Bałtykiem muszą radzić sobie z tym co mają, a inwestycje na Odrze skutecznie powstrzymują ekologiczne bojówki. O inwestycyjnym hamowaniu Polski, które kosztować będzie utratę rozwojowego impetu i zagraża ostatecznie bezpieczeństwu Polski, dziennikarze „Gazety Bankowej” rozmawiają z ministrami rządów Zjednoczonej Prawicy: Jadwigą Emilewicz, Marcinem Horałą i Markiem Gróbarczykiem.

W związku z tym, że wszystko, co robiliśmy, było – według obecnego rządu – złe, towarzyszy mu duży strach przed skorzystaniem z naszych rozwiązań, które leżą na stole. A to przecież dorobek administracyjny, który zostawiliśmy następcom, by służył wszystkim Polakom.

Inwestycją budzącą najwięcej emocji w ostatnim roku jest budowa Centralnego Postu Komunikacyjnego. Jednak wiele innych projektów uznanych za „megalomanię PiS” zostało zarzuconych lub trafiło do ministerialnych szuflad.

Nie popadałbym jednak w jakieś straszne czarnowidztwo, nic straconego i już nie z takich opałów wychodziliśmy, tylko oczywiście jak najszybciej, w jak najkrótszej perspektywie trzeba wrócić do tego frontu inwestycyjnego, do tego myślenia w kategoriach polskiego interesu narodowego, polskiego biznesu, korzyści dla rodzimej gospodarki. Polska jeszcze wróci do gry i jeszcze wielkie sukcesy przed nami. Jestem przekonany, że ten czas – to, co teraz obserwujemy – będzie rozpatrywany jako potknięcie, czkawka na drodze do sukcesu gospodarczego – uspokaja poseł.