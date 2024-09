Polska zyska samolot lepszy niż wszystko co ma Rosja!

Jak będzie walczył polski F-35, czyli „Husarz”? Czy poradzi sobie z rosyjskim lotnictwem? Jakie zadania będzie wykonywał na polu walki? O tym wszystkim opowiada w wywiadzie ekspert ds. wojskowości i analityk Defence24 Maciej Szopa.

Arkady Saulski: Widział Pan polskiego Husarza na żywo - jakie wrażenie robi F-35?

Maciej Szopa: Nie jest to pierwszy F-35 jakiego widziałem w życiu, ale ten samolot z polskimi szachownicami, efektownie oświetlony i na białoczerwonym tle zrobił na mnie wielkie wrażenie. Szczególnie, kiedy się wie, że jest lepszy niż wszystko o czym może zamarzyć Rosja!

F35 będzie w stanie bronić Rzeczpospolitej nawet nie odpalając jednej rakiety! / autor: Lockheed Martin

Wiemy, że Polska nabywając te maszyny wchodzi w pewną „lotniczą koalicję” posiadaczy eFów - co się kryje za tym pojęciem? Jak taka koalicja wzmacnia nasze zdolności obronne? To nie tyle „koalicja” co wchodzimy do klubu posiadaczy samolotów F-35. Będziemy opierali się o wspólny system logistyczny, który nie tylko zapewnia części na czas, a nawet przewiduje przyszłe potrzeby w tym zakresie na podstawie oceny stanu samolotu. Na pewno umiejętność używania i obsługiwania F-35 w Polsce spowoduje, że takie samoloty sojusznicze będą mogły z łatwością operować z naszego terytorium, co dodatkowo zwiększy nasze bezpieczeństwo.

Brytyjski pilot stoi obok swojego F35. Wielka Brytania jest jednym z państw lotniczej koalicji F35 / autor: Lockheed Martin

Nie mogę nie zapytać o to czy polska maszyna będzie jakoś różnić się od innych? Czy Polska zamówiła dla swojego F35 jakiś „indywidualny pakiet”?

Polski samolot to wersja A, czyli następca F-16. Podobnie jak samolot norwerski będzie dysponował na kadłubie dodatkowym garbem, w którym znajduje się spadochron hamujący. Umożliwia to korzystanie z krótkich pasów startowych. To rozwiązanie poza Polską i Norwegią wybrało niewiele państw.

Wersja, którą zamówiła Polska wyposażona jest w specjalny spadochron, umożliwiający lądowanie Husarza poza lotniskami / autor: Lockheed Martin

F35 ma być nie tylko samolotem o wielu funkcjach, ale też swoistym integratorem dla rozmaitych systemów pola walki - czy Wojsko Polskie jest przygotowane technicznie na taką integrację?

F-35 jest szansą ale też wyzwaniem. Podobnie jak wcześniej był nim F-16. Siły Zbrojne RP muszą odrobić wielką lekcję aby używać wszystkich możliwości tych maszyn. F-35 może dostarczać informacji do systemów artyleryjskich, przeciwlotniczych, przeciw okrętowych i innych samolotów i wygrywać wojnę, nawet nie otwierając swojej komory uzbrojenia. Wszystko musi zostać jednak połączone sieciocentrycznym systemem dowodzenia. Przygotowania do osiągniecia tego wszystkiego trwają i wierzę, że uda się osiągnąć ten cel. Warto dodać, że wejście w F-35 jest mniejszym przeskokiem dzisiaj, niż 20 lat temu było przejście z samolotów sowieckich na F-16! Z F-16 się udało, więc teraz powinno udać się tym bardziej.

A może musimy nadrobić jakieś zapóźnienia?

F-35, tak jak F-16 wcześniej, będzie bodźcem do wzrostu kultury technicznej i organizacyjnej w Wojsku Polskim. Raczej patrzę na to jak na szansę i podniesienie sobie poprzeczki niż na zagrożenie

F35 drastycznie zwiększy nasze zdolności obronne! / autor: Lockheed Martin

Nie sposób nie zapytać o bojowe wykorzystanie polskiego eFa i tu nie będziemy owijać w bawełnę i powiemy wprost - chodzi o potencjalny konflikt z Rosją. Jakie zastosowanie miałyby F35 w takim starciu? Wszak „nasza” wojna miałaby chyba inny charakter niż konflikt ukraiński - czy może się mylę?

W sytuacji, w której będziemy mieli 2 lub 4 (rozważane jest dokupienie) eskadry F-35, samoloty te będą wskazywały cele polskiej obronie powietrznej, prowadziły do walki F-16 i FA-50, które uderzą z bezpiecznej dla nich odległości, a same będą mogły albo wziąć udział w obronie powietrznej kraju zestrzeliwując cele latające, albo w trybie stealth przenikną w rejony baz lotniczych czy zaopatrzeniowych nieprzyjaciela i dokonają ich zniszczenia. Cechy stealth są tutaj kluczowe i pozwolą przeniknąć przez obronę powietrzną nieprzyjaciela.

Rozmawiał Arkady Saulski.

