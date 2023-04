ZUS: Rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców płacących w Polsce składki na ubezpieczenie emerytalne wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. wobec lutego 2020 r. - wynika z najnowszych danych ZUS. Wzrosła także ogólna liczba pracowników i przedsiębiorców.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej ZUS, dane na koniec marca 2023 r. wskazują na to, że liczba płatników składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, cały czas jest bardzo wysoka i rośnie.

„Rośnie liczba pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Spada liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, zgłoszonych przez urzędy pracy. Dane są znacznie lepsze niż przed wybuchem epidemii. Nie przeszkodziła temu inflacja ani wojna na Ukrainie” - zaznaczyła cytowana w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Z danych ZUS wynika, że rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców. „Jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było jedynie około 16 tys. cudzoziemców. Dziś jest to już ponad 1 mln. To pokazuje, jaką drogę przeszliśmy jako kraj. Mamy coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach cudzoziemców” – podkreśliła szefowa ZUS.

Jak zauważyła, udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie. „Warto jednak przypomnieć, że co prawda obcokrajowcy są uprawnieni do świadczeń, ale to jest zaledwie 1 proc. wydatków, które ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych” - wskazała prof. Uścińska.

Według danych ZUS na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. wobec lutego 2020 r. W ubezpieczeniu zdrowotnym liczba ta wyniosła 1,15 mln osób (wzrost o 11 tys. m/m oraz o 448 tys. wobec lutego 2020 r.).

Dane ZUS pokazują, że w marcu liczba płatników składek w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 2,65 mln. To o 12 tys. więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 161 tys. wobec lutego 2020 r. Natomiast liczba ta o ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła w marcu 2,9 mln, i była wyższa o 13 tys. niż miesiąc wcześniej oraz o 194 tys. wobec lutego 2020 r.

Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 15,83 mln osób (wzrost o 38 tys. wobec lutego oraz o 350 tys. wobec lutego 2020 r.).

PAP/kp