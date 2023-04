"To ogromne wyzwanie". Kierunek zielona energia | ENERGETYCZNE FORUM WGOSPODARCE.PL

Podczas Energetycznego Forum wGospodarce.pl, 20 kwietnia odbyły się dyskusje z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za szeroko rozumianą energetykę oraz ekspertami i przedstawicielami największych przedsiębiorstw o najważniejszych obecnie wyzwaniach

W trakcie pierwszej debaty uczestnicy rozmawiali o odnawialnych źródłach energii i roli atomu w polskiej energetyce.

W dyskusji udział wzięli: Maciej Małecki - Sekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Dawid Jackiewicz – Wiceprezes Zarządu, Orlen Synthos Green Energy, Kamila Koźbiał-Loba, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Innowacje Sp. z o.o. i Piotr Podgórski – dyr. Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź. Debatę poprowadziła Agnieszka Łakoma z redakcji Gazety Bankowej i wGospodarce.pl.

Wobec aktualnych wyzwań związanych z agresją Rosji na Ukrainę i ograniczenia importu rosyjskich paliw kopalnych oraz realizacją unijnej polityki ochrony klimatu, Polska jako kraj, a szczególnie polski sektor energetyczny stoi wobec konieczności dokonania radyklanych zmian.

Konieczna transformacja oznacza z jednej strony realizację olbrzymich pod względem nakładów inwestycji nie tylko w odnawialne źródła energii ale również, a może przede wszystkim, w elektrownie jądrowe – wielkoskalowe i modułowe. Z drugiej strony ta transformacja musi być dokonana tak, by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii.

Uczestnicy sesji dyskutowali o nowelizacji Polityki Energetycznej Polski oraz o przemianach w polskiej energetyce – szansach i ryzykach związanych z tym procesem a zwłaszcza uwarunkowaniach i możliwościach (także finansowych) realizacji kosztownych projektów inwestycyjnych.

Wojna na Ukrainie spowodowała konieczność aktualizacji polityki energetycznej Polski, ale też i trendy związane z rozwojem cywilizacyjnym. To powoduje, że powinniśmy podjąć wyzwanie osiągnięcia czwartego filaru, który został wpisany jako cel do polityki energetycznej Polski, czyli suwerenność energetyczna. Co przez to rozumiemy? To opieranie się na własnych źródłach wytwórczych. W tej chwili są to źródła oparte o węgiel kamienny i brunatnych - mówił Ireneusz Zyska - Poprzez zawarcie umów z partnerem amerykańskim i koreańskim będą wkrótce budowane elektrownie jądrowe. One zapewnią stabilną, tanią i zeroemisyjną energię. A to szczególnie ważne ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. W pewnym sensie zastąpią w podstawie Polski energię z węgla, która dzisiaj stanowi 70 procent. W horyzoncie roku 2040 odwracamy relacje, 74 proc. energii generowanej w polskim miksie będzie zeroemisyjna z różnych technologii.