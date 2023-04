Amerykanie podbierają biznes Niemcom

Niemcy załamują ręce. Producenci z działalnością uciekają do innych krajów

Pompy ciepła wraz z departamentem Viessmannem przeniosą się do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej do koncernu Carrier Global. Mają zostać przejęte za 12 milionów euro. Tym samym to kolejny cios w niemieckie źródła energii odnawialnej (tak są uwzględniane pompy według tamtejszych regulacji).

Viessmann próbował zebrać środki, by zatrzymać inwestycję. Najwidoczniej - nieskutecznie.

Ten ruch już jest głośno i ostro krytykowany w Niemczech. Szczególnie przez tamtejszych związkowców. Portal BiznesAlert przypomina, że niedawno produkcja fotowoltaiki uciekła z Niemiec do Chin.

Biznes Alert, Der Spiegel, Clean Energy Wire/KG