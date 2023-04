Rumunia: Rosyjscy hakerzy podjęli tysiące prób wyłudzenia danych

Od kilkunastu tygodni obserwujemy narastającą falę ataków wymierzonych w Polaków. Nie ma dnia, aby nie zgłosiły się do nas poszkodowane osoby. Ofiary tracą średnio po kilkanaście tysięcy złotych, a niektórzy wszystkie swoje oszczędności. Policja jest bezradna, a problem urósł do skali, jakiej do tej pory jeszcze nie widzieliśmy w Polskim internecie – informuje niebezpiecznik pl o sytuacji na OLX