Przebadali chmury. Zadziwiające ich właściwości

Oporne na antybiotyki bakterie mogą przenosić się na długie odległości zawieszone w chmurach – twierdzi kanadyjsko-francuski zespół badaczy. 1 mm sześcienny wody zbieranej z chmur na szczycie Puy de Dôme zawierał średnio 8 tys. różnych bakterii.

O tym, że bakterie uodparniają się na antybiotyki, naukowcy ostrzegają już od lat. Teraz badacze z Uniwersytetu Lavala (Kanada) i Université d’Auvergne (Francja) pokazali, że mogą rozprzestrzeniać się po świecie na kroplach wody w chmurach.

To pierwsze badanie pokazujące, że chmury zawierają geny oporności na antybiotyki bakteryjnego pochodzenia, w stężeniach podobnych, jakie można spotkać w innych naturalnych środowiskach – mówi prof. Florent Rossi, pierwszy autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Science of The Total Environment (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161264).