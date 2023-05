Handlujesz w internecie? Nie przegap tych zmian

Kto sprzedaje i handluje w internecie musi zwrócić uwagę na zmiany obowiązujące od 1 maja. Dotyczą platform sprzedażowych, które będą musiały raportować wykaz sprzedawców.

Poza tym zmiany w handlu internetowym obejmą też opodatkowanie niektórych transakcji sprzedaży przedmiotów używanych. A co być może najistotniejsze: urzędnicy będą mogli monitorować opłacanie podatków z dochodów ze sprzedaży internetowej.

Od maja wszystkie platformy internetowe umożliwiające wystawianie produktów na sprzedaż mają obowiązek tworzenia wykazu sprzedawców, w którym znajdą się m.in. kwoty wszystkich dokonywanych przez nich transakcji.

Obowiązek raportowania nie obejmuje sprzedawców, którzy w rocznym okresie sprawozdawczym zawarli mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub jeżeli ich łączny przychód ze sprzedaży nie przekroczył 2 tys. euro. Raporty nie uwzględnią więc osób, które handlują w sieci jedynie okazjonalnie.

Nowością jest także to, że w związku z wprowadzoną unijną dyrektywą pojawił się tzw. podatek od zysku dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Trzeba go będzie zapłacić, jeśli kupi się w internecie używany produkt, a następnie w ciągu 6 miesięcy od zakupu sprzeda go drożej. Różnica pomiędzy kwotą zakupu i sprzedaży danego przedmiotu zostanie opodatkowana.

Wykaz sprzedających ma umożliwić Urzędom Skarbowym kontrolę, czy sprzedający odprowadza należne podatki.

oprac. gr