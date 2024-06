Kupujemy auta. Dlatego sprzedaż detaliczna się trzyma

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,0 proc. r/r w maju 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,1 proc.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 5 proc. (wobec spadku o 6,8 proc. w maju 2023 r.). W porównaniu z kwietniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,1 proc. W okresie styczeń-maj 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,5 proc. (wobec spadku o 5,9 proc. w analogicznym okresie 2023 r.)” - czytamy w komunikacie GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 r. była o 3,3 proc. wyższa w porównaniu z kwietniem 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w maju była wyższa niż przed rokiem o 5,4 proc. i spadła o 0,1 proc. w skali miesiąca.

Wzrost sprzedaży aut o 23,8 proc.!

„W maju 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: ‘pojazdy samochodowe, motocykle, części’ (o 23,8 proc.), ‘pozostałe’ (o 23,5 proc.), ‘farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny’ (o 10,2 proc.), ‘paliwa stałe, ciekłe, gazowe’ (o 9 proc.). Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej ‘ogółem’ - ‘żywność, napoje i wyroby tytoniowe’ wykazały spadek o 1 proc.” - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy wynosił 4,9 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Rośnie udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,5 proc. do 8,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że w maju 2024 r. w porównaniu z maju 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 6,8 proc.).

Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „meble, rtv, agd” (z 15,1 proc. przed rokiem do 16,4 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,2 proc. do 22,3 proc.). Z kolei jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” wykazały natomiast spadek udziału (z 22,6 proc. do 22,5 proc.).

ISBnews, PAP Biznes, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamiast kopalń, będą bagna. Gmina ratuje sytuację

Rząd dzieli Orlen: Bez dominacji na rynku gazu

Nie płacił abonamentu RTV. Musiał oddać 187 tys. zł

Najpiękniejsze na świecie. Polskie muzeum z nagrodą!