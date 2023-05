Terroryści chcieli wysadzić budynki NATO! Aresztowani

Biuro belgijskiego prokuratora federalnego poinformowało w czwartek w komunikacie, że władze zatrzymały siedem osób, pochodzących głównie z Czeczenii, podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego w Belgii. Podejrzani mają powiązania z Państwem Islamskim

Wszystkie osoby zatrzymane „podejrzane są o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na terenie Belgii (…). Sędzia prowadzący dochodzenie podejmie decyzję o ewentualnym wydaniu nakazu ich aresztowania” - głosi komunikat prokuratury. Według dziennika „Le Soir” podejrzanych zatrzymano we Flandrii.

Trzech zatrzymanych to obywatele Belgii; wszyscy podejrzani należą do „radykalnych zwolenników Państwa Islamskiego” - poinformowano w oświadczeniu.

Zarzuty, jakie zostaną prawdopodobnie postawione podejrzanym, obejmują między innymi „usiłowanie zabójstwa, udział w działalności ugrupowania terrorystycznego, przeprowadzenia ataku terrorystycznego” - wyjaśniła prokuratura.

Rzecznik belgijskiej policji powiedział dziennikowi „De Standaard”, że wśród celów ataków, które rozważali zatrzymani, były budynki należące do NATO.

Associated Press przypomina, że w ciągu ostatniej dekady w Belgii doszło do wielu zamachów terrorystycznych, w tym do ataków zamachowców samobójców w 2016 roku, w których zginęło co najmniej 34 ludzi, a ponad 200 zostało rannych.

Celem skoordynowanych zamachów było lotnisko Zaventem i stacja metra Maelbeek, położona 350 metrów od głównej siedziby Komisji Europejskiej. Do zorganizowania ataków przyznało się Państwo Islamskie.

PAP, mw