WIDEO. Volvo już testuje wodorowe ciężarówki na drogach... i to jak!

Emitujące tylko parę wodną samochody ciężarowe napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi będą ważną częścią gamy produktów Volvo Trucks o zerowej emisji spalin. Teraz pojazdy przeszły niezwykle ważny etap – są już testowane na na drogach publicznych

Zielony wodór jest niewyczerpanym zasobem, wytwarzanym przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, woda i słońce. Zasilane wodorem ciężarówki Volvo na ogniwa paliwowe będą wykorzystywać dwa ogniwa o mocy 300 kW energii elektrycznej.

Ciężarówki zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi, które emitują jedynie parę wodną, staną się ważną częścią oferty gamy bezemisyjnych produktów nie tylko Volvo Trucks, bo zielona rewolucja w motoryzacji, jeśli ma być skuteczna, powinna przede wszystkim zaczynać się od transportu ciężkiego. Jednak, jak widać, to Volvo robi to pierwsze i to tak, że wszystko się zgadza. Pojazdy ciężarowe Volvo osiągnęły teraz ważny kamień milowy: są testowane na drogach publicznych.

W ubiegłym roku Volvo Trucks po raz pierwszy zaprezentowało swoje elektryczne pojazdy ciężarowe z ogniwami paliwowymi. Te bezemisyjne ciężarówki wykorzystują wodór do wytwarzania własnej energii elektrycznej na pokładzie, dzięki czemu nadają się do użytku na dłuższych dystansach.

Marketing Volvo Trucks jest znany z tego, że jak coś robi, to z rozmachem i pod górkę. Ta kampania z Jean-Claude Van Dammem już jest legendarna.

Nieco mniej znana, jednak nie mniej spektakularna, była kampania, w której sam prezes firmy, Claes Nilsson, reklamując nowy hak firmy oraz ciężarówkę, sam stanął na wiszącej nad portem, ważącą 32 tony ciężarówce, by zademontsrować wytrzymałość i solidność zarówno haka jak i samego pojazdu.

Teraz, może już nie tak spektakularnie, znacznie spokojniej, lecz jednak w niełatwych warunkach Volvo Trucks pokazał film z testowania wodorowych samochodów ciężarowych, po raz pierwszy testowanych na drogach publicznych. Fajerwerków tym razem brak, ale jest konkretne założenie - by było to jeszcze trudniejsze, biorąc pod uwagę wodór, próby przeprowadzono za kołem podbiegunowym w północnej Szwecji – w ekstremalnie zimnym klimacie.

Ciężarówki jeżdżą siedem dni w tygodniu i w każdych warunkach pogodowych. Trudne warunki na drogach publicznych w północnej Szwecji, z lodem, wiatrem i dużą ilością śniegu, są idealnym środowiskiem testowym. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że testy idą dobrze, a wyniki potwierdzają to, co wcześniej sprawdzaliśmy, zarówno cyfrowo, jak i na naszym torze testowym w pobliżu Göteborga - wskazuje Helena Alsiö, VP Powertrain Product Management w Volvo Trucks.

Elektryczne ciężarówki zasilane ogniwami paliwowymi (FCEV) będą szczególnie przydatne na dłuższych dystansach, gdzie korzystanie z wyłącznie z akumulatorów nie jest możliwe - na przykład na obszarach wiejskich bez infrastruktury do ładowania.

Komercyjnie dostępne w drugiej połowie tej dekady

Volvo lideruje rewolucji w transporcie ciężkim. Obecnie ma najszerszą w branży gamę elektrycznych pojazdów ciężarowych z akumulatorwami, obejmującą sześć modeli w produkcji seryjnej, nadających się do najróżniejszych rodzajów transportu w obrębie miast i między nimi.

Elektryczne ciężarówki z ogniwami paliwowymi (FCEV) będą dostępne w drugiej połowie tej dekady. Testy z przewoźnikami rozpoczną się na kilka lat przed komercyjnym uruchomieniem. Aby przyspieszyć rozwój, Volvo Group połączyło siły z Daimlerem w celu opracowania i wyprodukowania ogniw paliwowych dostosowanych do potrzeb dostosowanych do pojazdów o dużej ładowności.

Dla przewoźników, którzy już teraz chcą świadczyć usługi transportu bezemisyjnego, Volvo Trucks proponuje sześć różnych modeli z napędem akumulatorowym (BEV) i samochody ciężarowe zasilane paliwami odnawialnymi, takimi jak biogaz.

Musimy działać już teraz, aby zatrzymać globalne ocieplenie. Niezależnie od zleceń transportowych lub miejsca na świecie, w którym działają nasi klienci, czekanie nie wchodzi w grę. W ciągu kilku lat nasi klienci będą mogli całkowicie wyeliminować ze swoich samochodów ciężarowych emisję CO2 – mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks

