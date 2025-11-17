Co drugi dorosły Polak to dłużnik

Prawie połowa Polaków ma na swoim koncie jakiś kredyt lub pożyczkę. Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Mazowsza, a najmniej - Podkarpacia. Polacy to solidni dłużnicy, starają się sumiennie spłacać kredyty.

Z okazji Dnia Bez Długów, który obchodzony jest w Polsce 17 listopada, Związek Banków Polskich zaprezentował najnowszą edycję raportu Infokredyt 2025, poświęconego rynkowi kredytowemu, zadłużeniu gospodarstw domowych i polityce pieniężnej.

Najwyższe zadłużenie na Mazowszu i Pomorzu

Według raportu, 47,3 proc. dorosłych Polaków posiada kredyt lub pożyczkę. Najwyższe średnie zadłużenie kredytobiorcy należy do Mazowsza (75 tys. 396 zł), drugie w kolejności jest woj. pomorskie (65 tys. 74 zł) oraz dolnośląskie (63 tys. 481 zł). Najmniej zadłużeni są mieszkańcy woj. podkarpackiego (36 tys. 834 zł).

Najlepiej kredyty spłacają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, najgorzej zaś północno-zachodniej części kraju. Ze wszystkich województw najrzetelniejsi są mieszkańcy podkarpackiego – tylko 4,7 proc. kredytobiorców ma opóźnienia powyżej 90 dni, zaś najmniej rzetelni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (8,1 proc.) oraz lubuskiego (7,7 proc.).

Polacy nisko zadłużeni

Na tle Unii Europejskiej Polska pozostaje krajem o niskim poziomie zadłużenia. Udział kredytów dla gospodarstw domowych w relacji do PKB wynosi 19,8 proc. i jest jednym z najniższych w UE. Mniej od nas są zadłużeni tylko Łotysze, Grecy, Węgrzy i Rumuni. Podium najbardziej zadłużonych gospodarstw domowych otwierają Duńczycy (84,3 proc. PKB), na drugim miejscu znaleźli się Szwedzi (79,5 proc.), na trzecim Francuzi - 58,9 proc.).

Z Raportu wynika, że poziom finansowania firm kredytem różni się wyraźnie pomiędzy państwami. Różnice wynikają m.in. ze struktury sektora przedsiębiorstw oraz stopnia rozwoju rynku kapitałowego. Najwyższe wskaźniki występują w krajach takich, jak Francja, Austria czy Szwecja, gdzie kredyt jest kluczowym narzędziem wspierającym inwestycje. W Polsce finansowanie przedsiębiorstw poprzez kredyt bankowy w relacji do wielkości gospodarki i jej potrzeb utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów. Według autorów Raportu, częstą alternatywą jest samofinansowanie ze środków własnych.

Raty spadają

ZBP wyliczył, że rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego - po cięciach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2025 r. łącznie o 1,50 pkt proc. - spadła średnio o 11 proc. W całym cyklu życia kredytu oznacza to obniżkę kosztu o 22,3 proc. Wyższa staje się również dostępność kredytowa – ten sam kredyt może dziś uzyskać osoba osiągająca dochody o ponad 11 proc. niższe niż przed rozpoczęciem cyklu obniżek.

Wzrost zdolności kredytowej i łagodzenie polityki banków przekładają się na większą aktywność klientów. We wrześniu 2025 r. banki udzieliły: 52,4 proc. więcej kredytów mieszkaniowych (w relacji rok do roku) oraz 18,8 proc. więcej kredytów gotówkowych.

Według ZBP, dynamicznie rośnie segment płatności odroczonych BNPL (Buy Now Pay Later). W pierwszym półroczu 2025 r. ich wartość sięgnęła 6,3 mld zł, a z rozwiązania skorzystało już 2,86 mln osób. Największy udział w tym rynku mają instytucje pożyczkowe (52 proc.), podczas gdy banki odpowiadają za 27 proc., a 21 proc. klientów korzysta z obu dostawców tego typu usług. 74,1 proc. transakcji spłacanych jest w okresie bezodsetkowym, a 25,9 proc. rozkładanych na raty. Aż 55 proc. użytkowników BNPL będących nowymi klientami na rynku kredytowym to osoby poniżej 24. roku życia.

Oszczędności rosną

Gospodarstwa domowe największą część swoich oszczędności utrzymują w postaci depozytów złotowych i walutowych. Jak pisza autorzy Raportu, „oszczędności stanowią potencjalne źródło inwestycji i wzrostu ekonomicznego”.

Wartość depozytów gospodarstw domowych przekroczyła w sierpniu 1,4 bln zł (rok temu było to 1,3 bln zł), stanowiąc ponad 70 proc. wszystkich depozytów sektora.

Według ZBP, stopa oszczędności Polaków wynosi 12,8 proc., podczas gdy w krajach takich jak Francja, Szwecja czy Holandia jest istotnie wyższa.

Oprac. SK

