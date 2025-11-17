Gigantyczna dziura budżetu. Lecą w dół dochody z podatków

Deficyt budżetu państwa po październiku br. wyniósł prawie 227,1 mld zł – podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu wyniosły w tym czasie prawie 471,67 mld zł, a wydatki sięgnęły 698,76 mld zł - dodał resort.

Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po październiku 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł prawie 227,1 mld zł. Tymczasem na koniec września deficyt wynosił ponad 201,4 mld zł.

Dlaczego spadają dochody budżetowe? MF tłumaczy

Z danych MF wynika, że dochody budżetu wyniosły prawie 471,67 mld zł, co stanowi 74,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. W komunikacie resort finansów informuje, że dochody budżetu były niższe o ok. 47,9 mld zł (czyli o 9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (519,5 mld zł).

„W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik wyniosłyby 572,6 mld zł, tj. 101 mld zł więcej i byłyby o 53,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,2 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST” – wyjaśniło MF w komunikacie.

Dochody z podatków niższe o 10,5 proc. niż przed rokiem

Resort podał także, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 415,9 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. o ok. 48,7 mld zł, czyli o 10,5 proc. Dochody z podatku VAT wyniosły 268,5 mld zł i były wyższe o ok. 24,9 mld zł (tj. 10,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 76 mld zł, czyli i były wyższe o ok. 1,9 mld zł (o 2,5 proc.) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku 2024.

„(…) ze względu na reformę dochodów JST oraz nierównomierny rozkład udziałów w czasie, dochody budżetu państwa z PIT po okresie styczeń – październik wyniosły 0,0 mld zł i były niższe o 80,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Jedocześnie należy mieć na uwadze, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT, tj. budżetu państwa i JST, wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 90,4 mld zł, tj. 12,2 proc. więcej r/r” – podało ministerstwo w komunikacie.

Wynika z niego również, że dochody z podatku CIT wyniosły 53 mld zł i były wyższe o ok. 3,2 mld zł (o 6,4 proc.) niż przed rokiem. MF podkreśliło, że gdyby nie było reformy dochodów samorządów, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 59,2 mld zł, a więc byłyby o 18,8 proc. większe.

MF podało także, że w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,3 mld zł i było wyższe o ok. 0,7 mld zł (o 1,2 proc.) niż rok wcześniej.

Wzrost wydatków wyższy niż inflacja

Z danych resortu finansów wynika, że po październiku wydatki budżetu wyniosły 698,76 mld zł, co stanowi 75,8 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie wydatki były wyższe o ok. 49,4 mld zł, czyli o 7,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2024, kiedy wyniosły 649,3 mld zł, co stanowiło 74,9 proc. planu.

Analitycy mBanku: będzie wkrótce szukanie oszczędności

Wykonanie budżetu po X pokazało powiększenie deficytu do 227 mld zł. Zgodnie z ustawą, tegoroczny deficyt nie przekroczy 289 mld zł i według komentarzy płynących z MF nie będzie potrzebna żadna nowelizacja. Będzie to oznaczało szukanie oszczędności pod koniec roku - napisali w komentarzu na X analitycy mBanku.

PAP, X, sek