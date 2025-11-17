Gospodarka strachu. "Obniżka ratingu to nie żarty"

Wysoki deficyt, szybko narastający dług publiczny i brak porozumienia w kwestiach reformy finansów państwa między rządem a prezydentem nie wróżą dobrze gospodarce. Międzynarodowe instytucje specjalizujące się w wystawianiu ratingów ostrzegają ekipę Donalda Tuska: zróbcie z tym coś, bo inaczej wyłączymy wam silnik.

W światowych finansach liczą się trzy agencje ratingowe: Fitch, Moody’s i S&P. Ta wielka trójka speców od księgowości zajmuje się oceną wiarygodności kredytowej, czyli nadawaniem tzw. ratingów. To cenzurki wystawiane państwu, korporacji czy miastu. Informują o tym, czy są one w stanie spłacać swoje długi: jeżeli ryzyko jest minimalne, dostają ocenę AAA, jeżeli bardzo wysokie – D. Agencje używają też cyfr, plusów i minusów.

Cenzurki, pochwały i nagany

Tak jak w szkole poza aktualnymi ocenami są jeszcze nagany i pochwały, które w nomenklaturze agencji ratingowych noszą nazwę „perspektyw” (outlook): jeżeli uczeń sprawuje się dobrze, robi postępy i zasługuje na awans do następnej klasy, dostaje perspektywę pozytywną. Jeżeli stoi w miejscu, ale nic nie zapowiada, że postąpi źle lub opuści się w nauce, zasługuje na perspektywę stabilną. Jeżeli natomiast robi błędy, zachowuje się fatalnie i idzie mu coraz gorzej, agencja grozi mu palcem i zmienia outlook na negatywny.

To poważne ostrzeżenie, ponieważ jeżeli delikwent się nie poprawi, jego ocena zostanie obniżona. Inwestorzy bardzo tego nie lubią, bo kraj, któremu spadają perspektywy, a w konsekwencji – być może – rating, traci na wiarygodności. Nie oznacza to, że nikt mu nie pożyczy ani grosza. Owszem, może pożyczy, ale każe mu za to płacić bardzo wysokie odsetki.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczlnego wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

