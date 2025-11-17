Francja świętuje: Kijów ma kupić 100 myśliwców Rafale

Koszt 100 francuskich wielozadaniowych samolotów myśliwskich Rafale, o których kupnie w przyszłości przez Ukrainę mówi podpisany w poniedziałek list intencyjny, to 7-8 mld euro. Obecnie Ukraina dysponuje samolotami Mirage 2000, które zostały jej przekazane przez francuskie siły zbrojne.

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski podpisali list intencyjny w sprawie zakupu w przyszłości przez Ukrainę do 100 francuskich samolotów Rafale. Według danych portalu BFMTV wartość jednej maszyny to 70-80 mln euro, zatem 100 samolotów Rafale - to koszt 7-8 mld euro. Podpisanie listu intencyjnego - jak podkreśla portal - oznacza to, że Francja po dostarczeniu Ukrainie samolotów Mirage 2000-5 przechodzi na wyższy poziom współpracy. Zarazem, chodzi na razie nie o kontrakt na dostawy, a o list intencyjny, który może doprowadzić do kupna maszyn.

Prezydenci Ukrainy i Francji podpisali w bazie lotniczej Villacoublay pod Paryżem list intencyjny o dostawie 100 myśliwców Rafale dla Ukrainy / autor: PAP/EPA/EPA/Christophe Ena

Ukraińcy dostali już francuskie Mirage 2000

Na początku wojny, rozpoczętej przez Rosję w 2022 roku, Francja zachowywała ostrożność, jeśli chodzi o możliwość wysłania na Ukrainę samolotów wojskowych. Stawiała też warunki – maszyny nie mogłyby być użyte do uderzeń na terytorium Rosji, a ich dostarczenie nie mogłoby osłabiać francuskich możliwości obronnych. Przełom nastąpił w 2024 roku, gdy 6 czerwca Macron zapowiedział przekazanie Ukrainie samolotów Mirage 2000. Jednym z powodów ich przekazania, prócz tych związanych z sytuacją na froncie, było to, że w armii francuskiej te maszyny są stopniowo zastępowane przez samoloty Rafale.

Myśliwiec Rafale w bazie lotniczej Villacoublay pod Paryżem, 17 listopada 2025 / autor: PAP/EPA/Christophe Ena

10-letnie porozumienie o lotnictwie

Agencja Reutera podała w poniedziałek, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, że sprzedaż Ukrainie samolotów Rafale będzie częścią 10-letniego porozumienia dotyczącego sfery lotnictwa strategicznego. Większość maszyn – według Reutera – dostarczona zostanie Ukrainie w długiej perspektywie w ramach zabiegów Kijowa, by zwiększyć do 250 ukraińską flotę samolotów wojskowych, która ma też obejmować amerykańskie F-16 i szwedzkie Gripeny.

Ukraina od lutego 2025 roku dysponuje samolotami Mirage 2000-5. Z francuskich raportów parlamentarnych wynika, że Ukraina miała otrzymać sześć myśliwców Mirage 2000-5 spośród 26, którymi dysponują francuskie siły zbrojne. Resort obrony w Paryżu nigdy nie potwierdził oficjalnie tej liczby, ani jej nie zdementował.

Wiadomo jednak, że przed przekazaniem ich Ukrainie Mirage zostały we francuskiej bazie Cazaux poddane pewnym ulepszeniom. Zainstalowano w nich dodatkowy sprzęt, służący do ataków na cele naziemne, a także środki walki elektronicznej. Według portalu AvionsLegendaires maszyny zostały przystosowane do przenoszenia francusko-brytyjskich pocisków SCALP/Storm Shadow. Prezydent Macron mówił w zeszłym miesiącu, że Francja zaoferuje Ukrainie więcej samolotów Mirage.

Francja dotąd sprzedała niemal 200 sztuk Rafale

Francja posiada obecnie 225 samolotów Rafale, spośród innych państw najwięcej kupiły tych maszyn Zjednoczone Emiraty Arabskie (80). Na dalszych miejscach są Indie (62) i Egipt (55). Obecne tempo produkcji maszyn przez koncern Dassault Aviation to - według prognoz - trzy maszyny miesięcznie w roku 2026 i cztery w ciągu miesiąca w latach 2028-2029.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

