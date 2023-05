Pieniądze z programu Polska Wschodnia zostały rozdysponowane

Wszystkie pieniądze z programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zostały zagospodarowane - poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Zagospodarowaliśmy wszystkie środki z programu – mamy ok. 3,4 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę 9,1 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tej kwoty 43 proc. czyli ok. 3,9 mld zł to projekty już zakończone i rozliczone. Pozostałe są na końcowym etapie realizacji lub w trakcie ostatecznego rozliczania - 81 proc. środków programu jest już zatwierdzonych we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej” – powiedziała wiceszefowa resortu.