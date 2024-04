Najwyższy przelew, jaki wpłynął z Unii do Polski

Polska otrzymała właśnie 27 mld zł z UE; to największy przelew z UE w historii naszego członkostwa w Unii - poinformowała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chcemy złożyć jednocześnie drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO w sierpniu, najpóźniej na początku września, by do końca roku mieć kolejną płatność. Na koniec roku ma być złożony czwarty i piąty wniosek - dodała.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na konferencji prasowej, że Polska w poniedziałek otrzymała z UE płatność z pierwszego wniosku o KPO, czyli 26 mld 964 mln zł.

Jak podkreśliła, jest to największy, jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii do Polski w czasie 20 lat naszego członkostwa w UE. Przypomniała, że wniosek został wystosowany 15 grudnia. „I dzisiaj, 15 kwietnia są środki” – zaznaczyła.

„Wpływ KPO odczujemy w 2025 roku”

Na co pójdą miliardy z KPO?

Szefowa MFiPR dodała, środki te zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. na program „Czyste powietrze”, białe plamy w obszarze szerokopasmowego internetu, a także na inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, żłobki.

„To są nasze plany na inwestowanie środków z KPO do końca czerwca. Następną płatność chcielibyśmy, i planujemy, otrzymać do końca tego roku, i to - według naszych planów - będzie płatność z drugiego i trzeciego wniosku o płatność” - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

„Chcemy złożyć jednocześnie, nadrabiając te dwa lata opóźnienia, drugi i trzeci wniosek w sierpniu, najpóźniej na początku września, po to, żeby do końca roku mieć kolejną płatność. A z kolei na samym końcu roku złożyć kolejne dwa wnioski (…), czyli wniosek czwarty i piąty. Takie mamy plany do końca roku” - poinformowała.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

PAP, sek

