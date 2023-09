Dziesiątki milionów w naborze dla start-upów

Kontynuujemy wsparcie start-upów - ogłasza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 5 września ruszył kolejny nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Tym razem nabór skierowany jest do start-upów, które z powodzeniem zakończyły już inkubację w Platformach Startowych. Start-upy będą mogły uzyskać dotację na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru wynosi 60 mln zł

Nabór „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” jest kontynuacją działania z Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Do tej pory ze wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i innowacji w kończącym się Programie skorzystało blisko 3,5 tys. firm, w tym prawie 1,5 tys start-upów. Wiele z nich odniosło znaczące sukcesy i z powodzeniem rozszerzają swoją działalność. To najlepszy dowód na to, że Fundusze Europejskie realnie wspierają innowacje przyczyniając się do rozwoju polskiego biznesu – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.