Maląg: Nikt nie da tyle, ile Donald Tusk obieca

Dzisiaj Donald Tusk dużo mówi, obiecuje. Jak to mówią niektórzy „nikt nie da tyle, ile Donald Tusk obieca” - oceniła w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Szefowa MRiPS Marlena Maląg odniosła się na Twitterze do poniedziałkowego spotkania lidera PO Donalda Tuska z wyborcami w Krakowie.

Dzisiaj Donald Tusk dużo mówi, obiecuje. Jak to mówią niektórzy +nikt nie da tyle, ile Donald Tusk obieca+. Polityka rządu PiS to konsekwentne działanie. Jesteśmy wiarygodni i spełniamy obietnice. Nie dzielimy Polaków, nasze programy są powszechne, bo Polska to nasz dom! - napisała Maląg. - Donald Tusk w 2015 roku krytykował PiS za +nierealny do wprowadzenia postulat+. Wprowadziliśmy 500 plus. Teraz krytykuje 800 plus. Panie Donaldzie, my dotrzymujemy słowa i pracujemy dla Polski. A Pan? Miał Pan 8 lat, których Pan nie wykorzystał tylko uciekł do Brukseli - oceniła.