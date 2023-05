W Niemczech "wegetarianie zostali myśliwymi"

W Niemczech konsumenci coraz częściej i chętniej sięgają po dziczyznę – informuje we wtorek portal tygodnika „Spiegel”. Powodem m.in. ceny. „Są nawet byli wegetarianie, którzy zostali myśliwymi” - komentuje rzecznik Niemieckiego Związku Łowieckiego.

Jak potwierdzają stowarzyszenia łowieckie, popyt na dziczyznę jest duży – w Niemczech w sezonie 2021/2022 konsumenci nabyli 30 368 ton, w sezonie wcześniej - 28 923 ton.

Przyczyny tego wzrostu zainteresowania dziczyzną to panujący trend spożywania zdrowych, lokalnych produktów, a także stosunkowo stabilne ceny. „W przeciwieństwie do mięsa z hodowli, w przypadku dziczyzny znaczne podwyżki cen energii i pasz nie odgrywają roli” – podkreślił „Spiegel”. Dodatkowo mięso z dzika, sarny czy jelenia spożywane jest nie tylko w charakterze tradycyjnej świątecznej pieczeni, ale praktycznie przez cały rok.

Są nawet byli wegetarianie, którzy zostali myśliwymi. Byli przeciwni przemysłowej produkcji mięsa, a teraz znaleźli sposób, by znowu jeść mięso z odpowiedzialnych źródeł – skomentował rzecznik Niemieckiego Związku Łowieckiego. Jak podkreślił rzecznik, jedna trzecia dostępnej na rynku dziczyzny pochodzi z zagranicy, a nie z lasów krajowych, co konsumenci powinni wziąć pod uwagę. Mięso to (np. z Nowej Zelandii) sprzedawane jest przez niemieckie dyskonty.

Aby mieć pewność zakupu lokalnej dziczyzny, należy skontaktować się z leśnikami, myśliwymi, lokalnymi masarniami lub zrobić zakupy na targu. Prawdziwa dziczyzna to mięso wysokiej jakości, które pochodzi z regionu i przebyło krótką drogę, jest więc mało prawdopodobne, że będzie sprzedawana w dużych ilościach w dyskontach – dodał rzecznik Związku Łowieckiego.