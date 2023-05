Miliarder docenia work/life balance! "Nie jesteś obibokiem"

Na rynku pracy coraz częściej poruszana jest kwestia work/life balance. I choć wielu polskich przedsiębiorców patrzy na nią wilkiem, na Zachodzie nawet wielcy biznesmeni doceniają wypoczętego pracownika. Tak jest choćby w wypadku Billa Gatesa. Miliarder i założyciel Microsoftu wspomina o tym czego nauczyła go praca 24/7.

Jak wskazał Gates, cytowany przez Business Insider, dopiero gdy nieco się zestarzał i został ojcem zrozumiał jak istotny jest wypoczynek. „W życiu liczy się coś więcej niż praca”.

Jak mówił studentom Northern Arizona University Gates:

Kiedy byłem w waszym wieku, nie wierzyłem w wakacje. Nie wierzyłem w weekendy. Zmuszałem wszystkich wokół siebie do pracy przez bardzo długie godziny

Jak dodał Gates:

Jeśli dasz sobie trochę luzu, nie jesteś obibokiem

Gates wskazał, że zrozumiał jak istotna jest równowaga między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Przestrzegł studentów by nie czekali do starości, by zrozumieć tę lekcję.

Niestety, w Polsce wciąż jest to podejście raczej egzotyczne. Czy doczekamy poszanowania work/life balance?

