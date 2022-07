Co trzeci pracodawca pozytywnie nastawiony do Ukraińców

Co trzeci pracodawca jest nastawiony pozytywnie do pracowników z Ukrainy - wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Dodano, że im większa firma tym lepsze zdanie o kadrze ze Wschodu

Jak mówi, cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej Krzysztof Inglot z Personnel Service, „sentyment do zatrudnienia Ukraińców to konsekwencja wielu lat ciężkiej pracy, którą kadra ze Wschodu udowadniała, że potrafi dobrze pracować w Polsce”.

Dlatego teraz nie dziwi to, że chętni uchodźcy tak łatwo znajdują u nas pracę. Pamiętam jak na samym początku wybuchu wojny apelowaliśmy o oferowanie miejsc pracy kobietom i odzew był niesamowity. Teraz widać to w statystykach i wysokim wskaźniku zatrudnienia. Natomiast w firmach, z którymi pracujemy proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn wyglądają teraz tak, że na 6 kobiet pracuje 4 mężczyzn, a wcześniej ok. 55 proc. stanowili mężczyźni a 45 proc. kobiety – powiedział.