Maluch+. Nowa edycja, kilkanaście tysięcy miejsc w żłobkach

Ponad 777,5 mln zł dofinansowania, ponad 373,6 mln zł na utworzenie oraz ponad 403,9 mln zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - tak w liczbach wygląda nowa odsłona programu Maluch+

Niemal 13,5 tys. miejsc w żłobkach lub podobnych miejscach opieki nad małymi dziećmi ma powstać na Mazowszu dzięki dotacji z programu Maluch+ do 2029 roku. Ponad 4 tysiące z nich powstanie w Warszawie, ale przy rozdziale środków uwzględniono też gminy, w których nie było do tej pory żadnego żłobka.

Mamy wiele programów z plusem od 2015. Wszyscy kojarzą 500 plus, który niedługo dzięki decyzji premiera Kaczyńskiego stanie się 800 plus. Ale mamy też, niedoceniany często Maluch plus. To inwestycje w budowę nowych żłobków, doinwestowanie już istniejących, zwiększanie liczby miejsc, zmniejszenie opłat - powiedział w środę na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Podkreślił, że jest to program o znaczeniu „fundamentalnym”, bo w całej Polsce są ogromne problemy z infrastrukturą żłobkową. Dodał też, że podczas prac nad najnowszą edycją programu Maluch+ na Mazowszu zmapowano tzw. „białe plamy”, czyli gminy, w których nie ma żadnego żłobka, ani publicznego, ani prywatnego. „Udało się namówić włodarzy aż w 53 gminach do akcesji do tego programu i do ściągnięcia środków finansowych po to, aby te białe plamy likwidować” - ogłosił wojewoda.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska powiedziała, że na nową edycję programu Maluch+ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych. Sam program ma charakter wieloletni, przewidziany jest na lata 2022–2029. Dzięki dofinansowaniu powstanie w całym kraju prawie 90 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dla Mazowsza oznacza to ponad 777,5 mln zł dofinansowania, ponad 373,6 mln zł na utworzenie oraz ponad 403,9 mln zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki tym środkom zostanie utworzonych 13 422 miejsc opieki w żłobkach, klubikach dziecięcych i u dziennych opiekunów. W samej Warszawie - 4200.

Zależy nam na tym, żeby rodzice mieli realny wybór czy oddać dzieci do żłobków, czy opiekować się nimi samodzielnie. Dlatego przygotowując kolejną edycję programu Maluch+ postanowiliśmy wprowadzić rewolucyjne zmiany tak, żeby zwiększyć dostępność dla rodziców, ale również ułatwić inwestycję samorządom - powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Dodała, że w ostatnich latach dostępność do opieki żłobkowej wzrosła trzykrotnie.

Samorządy na utworzenie jednego miejsca otrzymają nawet 35 862 zł, a pozostałe podmioty – 12 410 zł. Zostanie przyznane również dofinansowanie do funkcjonowania utworzonych miejsc przez 36 miesięcy. Kwota miesięcznego dofinansowania na funkcjonowanie jednego miejsca to ok. 836 zł.

