Miedziane produkty KGHM mają niższy ślad węglowy od średniej globalnej

KGHM zlecił wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu. Z wyników analiz, przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wynika, że produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

„W KGHM mamy strategię i polityki dotyczące działań proekologicznych, plany redukcji emisji i bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do tych tematów. Nie jest nam obce hasło konkurencyjności klimatycznej, która staje się kluczowa na globalnym rynku gospodarczym. Ślad środowiskowy produktów KGHM pokazuje jedno – doskonale wiemy co robimy, dbamy o otoczenie zewnętrzne, inwestujemy i osiągamy cele” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź.

Analiza obejmuje szereg parametrów w tym emisji gazów cieplarnianych począwszy od wydobycia surowca, poprzez wykorzystanie energii w procesie produkcji i przygotowaniu końcowego produktu.

Analizy potwierdziły, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. Koncern zakłada, że wkrótce dołączy również Huta Miedzi Cedynia.

KGHM, w swojej Polityce Klimatycznej, zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Teraz praca bloków parowo-gazowych, należących do koncernu, może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto jest zaangażowana w rozwój energii atomowej w kraju.

Katody miedziane produkowane w Hutach Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica są podstawowym produktem KGHM Polska Miedź

KGHM, rb