Sztuczna inteligencja wspiera wytop miedzi

Zakończył się projekt wdrożenia algorytmów wspierających pracę sterników Pieca Zawiesinowego w oddziale KGHM, Huta Miedzi „Głogów”

Algorytmy, na podstawie danych historycznych, przewidują z prawie 100 proc. skutecznością, jakie będą tzw. straty ciepła w szybie reakcyjnym pieca w najbliższym czasie. Co więcej są w stanie automatycznie zmienić parametry, by je stabilizować. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność wytopu miedzi. Pomysł to efekt pierwszego hackathonu zorganizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A.

Piec zawiesinowy jest sercem Huty Miedzi „Głogów”, które odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego oddziału. Piec jest stale monitorowany, a jego temperatura sięga aż 1300 stopni Celsjusza. Dlatego wyzwaniem jest stabilizacja odbioru ciepła w szybie reakcyjnym. Zadanie dotyczące stabilizacji otrzymali uczestnicy maratonu programowania zrealizowanego przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM, Centrum Analityki w Zielonej Górze.

Zależy nam na wykorzystaniu nowych technologii w górnictwie i hutnictwie. Stale wprowadzamy nowe rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów czy, robotyzacji zgodnie z wizją KGHM 4.0. Przede wszystkim jednak myślimy o zwiększaniu efektywności przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo załogi KGHM i takie rozwiązania są dla nas najważniejsze – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Z hackathonu do huty

Projekt był jednym z trzech zadań, które postawiono przed uczestnikami I edycji hackathonu CuValley Hack 2021 r. Autorami innowacyjnego rozwiązania, są młodzi analitycy i programiści Data Drivers. Zaledwie pięć miesięcy od zakończenia wydarzenia miedziowy gigant rozpoczął wdrażanie w organizacji innowacyjnego rozwiązania w Hucie Miedzi „Głogów”.

Jaki był cel projektu?

Po raz pierwszy w technologii Pieca Zawiesinowego Huty Miedzi „Głogów” wykorzystano sztuczną inteligencję w postaci algorytmów służących do predykcji i regulacji parametrów technologicznych pieca. Wypracowane rozwiązania, są w stanie przewidzieć jakie będą straty ciepła w szybie reakcyjnym w najbliższym czasie i automatycznie go wyregulować.

KGHM ciągle wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne. Jesteśmy głęboko przekonani, co jest oczywiście poparte licznymi pozytywnymi efektami tego typu zastosowań, iż w obecnej dobie jest to klucz do poprawy efektywności zarówno technologicznej, jak i ekonomicznej – dodał Przemysław Wiśniewski, dyrektor naczelny Huty Miedzi „Głogów”.

KGHM Polska Miedź S.A. jest światowym liderem w branży wydobywczo-produkcyjnej. Miedziowy gigant kładzie duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową i systematycznie wprowadza innowacje do swoich procesów produkcyjnych.

