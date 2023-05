NASZ NEWS. Krzywdził też inne dzieci? Nowe doniesienie ws. pedofila ze sprawy syna posłanki PO

Portal wPolityce.pl ustalił, że do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu trafiło doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Krzysztofa F., byłego pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. walki z uzależnieniem. Mężczyzna odsiaduje obecnie wyrok m.in. za molestowanie seksualne syna posłanki PO. Nowe doniesienie dotyczy rzekomych kontaktów Krzysztofa F. z podopiecznymi OHP w jednej z zachodniopomorskich miejscowości. Informację o nowym doniesieniu potwierdziła nam Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

**(…) w przedmiotowej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu wpłynęło zawiadomienie Wojewódzkiego Komendanta Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. W jego toku zaplanowane są intensywne czynności procesowe, mające na celu zweryfikowanie okoliczności wskazanych przez zawiadamiającego. Jednocześnie z uwagi na dobro przedmiotowej sprawy aktualnie Prokuratura nie udziela dalej idących informacji – odpowiada na nasze pytania Alicja Macugowska-Kyszka, Rzecznik P{rasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawa sprzed lat

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Przyszły prominentny działacz Platformy Obywatelskiej i skazany prawomocnym wyrokiem pedofil, pracować miał wtedy w jednym z OHP, na północy Polski. Już wtedy miały krążyć w środowisku plotki na temat jego preferencji seksualnych. F. pracował w Hufcu zaledwie kilka miesięcy i w tajemniczych okolicznościach przestał wykonywać swoje obowiązki. Nasi informatorzy przekonują, że jego odwołanie miało związek właśnie z określonymi plotkami. Dlaczego ta sprawa wychodzi na jaw dopiero teraz, po kilkunastu latach? Portal wPolityce.pl ustalił, że autorem doniesienia jest jeden z byłych pracowników OHP, który po serii niedawnych, głośnych materiałów m.in. Radia Szczecin, dotyczących Krzysztofa F., postanowił podzielić się swoimi informacjami i obawami z wojewódzkim kierownictwem Hufca, które postanowiło złożyć stosowne zawiadomienie.

Krzysztof F. pełnił w Hufcu rolę pielęgniarza (w lokalnym ośrodku na północy Polski). To właśnie w związku z tą funkcją mogło dochodzić do przestępczych zachowań F.. Zaznaczam, że doniesienie nie oznacza winy F. To tylko sygnał dla śledczych o nowych informacjach, które w ostatnich miesiącach pojawiły się na jego temat. Trzeba sprawę rzetelnie zbadać, by potwierdzić lub przeciąć temat – mówi nam osoba znająca kulisy i powody, dla których Hufiec zdecydował się na skierowanie doniesienia do prokuratury.

Ważne pytania

Sprawa sprzed kilkunastu lat może okazać się bardzo trudna. Oczywiście, dziś nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy w ośrodku OHP, Krzysztof F. dopuszczał się pedofilii. To ustalać będzie prokuratura. W tej sprawie F. wciąż jest osobą niewinną. Tymczasem przed prokuratorami stoi nie lada trudne zadanie. Portalowi wPolityce.pl udało się ustalić, że w dokumentacji lokalnego OHP, z czasów, w których pracować miał tam Krzysztof F. są poważne braki. Dlaczego? To kolejna tajemnica, którą powinni zająć się śledczy. Czy już wtedy wiedziano, że Krzysztof F., to niebezpieczny przestępca seksualny? Podobnych pytań nasuwa się wiele, ale nasi rozmówcy podkreślają, że miała to być „tajemnica poliszynela”, a nad Krzysztofem F. rozpostarto parasol ochronny. Nie bez znaczenia może okazać się fakt, że ojciec Krzysztofa F. był ważnym politykiem regionalnym SLD.

Obecnie Krzysztof F. odbywa karę więzienia po prawomocnym wyroku za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego, zdaniem sądu, miał też udzielać narkotyków małoletniej. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał F. na 4 lata i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Za trzy lata Krzysztof F. może być wolny.

WB

