Ceny miedzi reagują na chiński popyt

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zaliczą 5. z kolei tydzień ze zniżką cen - to najdłuższa passa spadków od lipca 2022 r. W piątek miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,4 proc. - po 8.207,00 USD za tonę, ale po spadku notowań w tym tygodniu o 0,3 proc. - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7150 USD za funt i zwyżkuje o 0,69 proc.

Miedź zalicza ten tydzień ze spadkiem notowań z powodu pogłębiających się obaw inwestorów o siłę popytu w Chinach, które są czołowym odbiorcą metali bazowych na świecie, zwłaszcza że słabnie chińskie ożywienie gospodarcze.

„Na rynkach narastają obawy co do spowolnienia ożywienia gospodarczego w Chinach” - piszą w rynkowej nocie analitycy Citic Futures Co.

„Jednak spadek cen miedzi nieco pomaga popytowi” - dodają.