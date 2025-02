Huśtawka cen. Ropa staje się aktywem wysokiego ryzyka

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku idą w górę - po stracie we wtorek ponad 2 proc., ale pogarszające się perspektywy dla amerykańskiej gospodarki wywierają presję na rynkowe nastroje - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,07 USD, wyżej o 0,20 proc., po stracie we wtorek o ponad 2 proc.

Brent na ICE na kwiecień jest wyceniana po 73,20 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,25 proc.

Pogarszające się perspektywy gospodarcze w USA grożą skali popytu na energię i skłaniają inwestorów do ostrożnego podchodzenia do ryzykownych aktywów, w tym ropy naftowej.

Słaby odczyt Conference Board, który podał indeks zaufania amerykańskich konsumentów w lutym, wywołał obawy na rynkach związane z działaniami taryfowymi prezydenta USA Donalda Trumpa. Wskaźnik ten spadł w lutym do 98,3 pkt. z 105,3 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 102,5 pkt. Był to najmocniejszy spadek tego indeksu od 2021 r.

„Cła USA mogą mieć wpływ na sektory amerykańskiej gospodarki intensywnie wykorzystujące ropę naftową, a to powoduje niepewność co do popytu na ten surowiec” - napisali w rynkowej nocie analitycy Morgan Stanley.