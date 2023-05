Agencja Atomistyki daje „zielone światło” dla małych rektorów

Państwowa Agencja Atomistyki wydała pozytywną ogólną opinię dla spółki Orlen Synthos Green Energy, która planuje budowę małych reaktorów atomowych

Spółka utworzona przez PKN Orlen i grupę Synthos, złożyła wniosek do Agencji Atomistyki już 9 miesięcy temu. Kierunkowa opinia oznacza, że firma będzie mogła kontynuować prace przygotowawcze.

PKN Orlen w ramach strategii transformacji energetycznej zdecydował się nie tylko na zaangażowanie z małe reaktory modułowe a także odnawialne źródła energii czy technologie wodorowe.

Patrzymy, w jakim kierunku zmierza świat i na tej podstawie podejmujemy decyzje inwestycyjne - mówił dziś na konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W kwietniu Orlen Synthos Green Energy (OSGE) poinformowała o wyborze 7 lokalizacji, gdzie chce zrealizować reaktory. Chodzi o budowę SMR w technologii GE Hitachi o mocy 300 MW każdy.

Prezes Daniel Obajtek zapowiedział dziś także, że jeszcze w tym roku Orlen przedstawi 13 innych lokalizacji do budowy SMR. – Analizujemy oczywiście więcej miejsc, to kwestia m.in. badań geologicznych – dodał.

Opinia ogólna Agencji nie jest obowiązkowa dla inwestora, ale daje zielone światło do dalszego postępowania – powiedział dziś na konferencji prasowej wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy Daniel Jackiewicz.

Spółka wystąpiła do Agencji z pytaniem, czy przewidywane rozwiązania technologiczne mogą zyskać akceptację nadzoru. – PAA nie widzi problemów i pozytywnie ocenia założenie bezpieczeństwa jądrowego, m.in. w zakresie funkcjonowania systemów chłodzenia, wymagań dotyczących, projekt rdzenia reaktora czy ochrony radiologicznej – mówił wiceprezes Jackiewicz. - PAA uznała, że te założenia nie wzbudzają wątpliwości. Potem oczywiście będą dalsze analizy - dodał.

Poparcie dla atomu

Równocześnie z pracami przygotowawczymi do budowy małych reaktorów Orlen Synthos Green Energy przeprowadził badania opinii na temat tych projektów w miejscowościach, gdzie mają być zlokalizowane. Na początek spółka wybrała 7 lokalizacji. - Około 58 proc. społeczeństwa chce małych reaktorów – mówił komentujący wyniki prezes Obajtek. - Polskie społeczeństwo chce tańszej energii i tańszego ciepła – dodał.

Natomiast 63 proc. społeczeństwa popiera budowę które całkowicie uniezależniłyby nasz kraj od rosyjskich surowców. Z badań dotyczących lokalizacji wynika, że od 58 do 62 procent respondentów na pytanie o to, czy popierają budowę małych rektorów, jeśli spowoduje to spadek cen energii. Wyniki podano na podstawie opinii 2 tysięcy osób i bezpośredniego kontaktu z nimi.

Prawidłowe i pozbawione stereotypów postrzeganie reaktorów jest podstawą realizacji inwestycji, zatem tam gdzie będą obawy odstąpimy od budowy – powiedział dziś wiceprezes Jackiewicz. - Cieszy nas, że w miejscach gdzie przewidujemy budowę, ta akceptacja społeczna jest dość wysoka i liczymy, że będzie wzrastać

Agnieszka Łakoma