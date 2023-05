Pierwsze w Polsce targi pracy w świecie Metaverse

30 maja odbędą się pierwsze w Polsce targi pracy w wirtualnym świecie Metaverse - poinformował w czwartek PKO Bank Polski

Wwydarzenie odbędzie się 30 maja o godz. 10.00 w Wirtualnej PKO Rotundzie na platformie Decentraland i będzie skierowane zarówno do osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i bardziej doświadczonych specjalistów z obszarów IT, Data Science, Big Data, Sprzedaż, Obsługa Klienta, UX, Ryzyko, czy Operacje.

Kiedy w 2022 roku uruchamialiśmy naszą pierwszą placówkę w Metaverse zapowiadaliśmy, że jednym z kolejnych kroków będzie wykorzystanie jej na potrzeby onboardingu pracowników. Pół roku od tego wydarzenia zapowiedzi wchodzą w etap realizacji - wskazała cytowana w informacji dyrektor zarządzająca pionem strategii i transformacji cyfrowej w PKO Banku Polskim Katarzyna Dziwulska.

Dodała, że są to pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie wirtualne targi pracy w Metaverse.

Cały czas uczymy się światów wirtualnych i systematycznie budujemy know-how w tym zakresie. W przyszłości będziemy chcieli wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie do budowania relacji z najmłodszymi klientami banku - zaznaczyła.

W komunikacie wyjaśniono, że dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, uczestnicy Wirtualnych Targów Pracy #PKOBankTalentów, niezależnie od miejsca, w którym fizycznie się znajdują, będą mogli spotkać się w przestrzeni wirtualnej i zobaczyć jak funkcjonuje bank.

Będą mogli wziąć udział w prezentacjach bankowych ekspertów dotyczących sztucznej inteligencji, robotyzacji, analizy danych, IT, czy HR oraz porozmawiać z pracownikami z różnych obszarów banku i przekonać się, jak wygląda praca w dużej, nowoczesnej organizacji - napisano. W PKO Banku Polskim stale poszukujemy nowych form kontaktu z kandydatami. Tym razem, sięgamy po możliwości świata Metaverse. Specjalnie na tę okazję, nasza Wirtualna PKO Rotunda na platformie Decentraland przeobrazi się w atrakcyjną przestrzeń eventową - powiedziała dyrektor formacji doświadczeń pracownika w PKO Banku Polskim Katarzyna Motelska.

Dodała, że Wirtualne Targi Pracy #PKOBankTalentów umożliwiają bankowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą mieć wybór na co poświęcają swój czas.

Przygotowaliśmy dla nich szereg aktywności takich jak prezentacje na żywo, podcasty biznesowe, wideo wizytówki, porady rekrutacyjne, a także konkretne oferty pracy i staży - wskazała.

Napisano, że na uczestników targów czekają także wskazówki i porady dotyczące budowania ścieżki kariery w oparciu o kompetencje przyszłości oraz dowiedzą się jak napisać dobre CV, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Wskazano, że osoby zainteresowane pracą lub stażem w PKO Banku Polskim będą mogły zapoznać się z aktualnymi ofertami, a także będą miały możliwość pozostawienia swojego CV i zaaplikowania na wybrane stanowiska. „Najbardziej aktywni uczestnicy będą mieli okazję do umówienia się na indywidualną rozmowę z rekruterem w dogodnym dla nich terminie” - napisano.

Przypomniano, że PKO Bank Polski jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego i jednym z największych pracodawców w Polsce. Realizuje wiele projektów technologicznych, m.in. w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, data mining, cloud computing, czy blockchain.

PKO Bank Polski od 2022 roku jest obecny w Metaverse na platformie Decentraland, gdzie jako pierwszy bank w Polsce uruchomił swoją wirtualną placówkę – cyfrową kopię warszawskiej PKO Rotundy. Oddział pełni rolę cyfrowego laboratorium służącego rozwojowi narzędzi dedykowanych obszarowi Metaverse. Bank testuje za jego pośrednictwem różne formy budowania zaangażowania użytkowników oraz buduje know-how w zakresie obecności w metaświatach. Poinformowano, że w ostatnim czasie wirtualna PKO Rotunda została wyposażona m.in. w moduł streamingu, który łączy świat wirtualny z rzeczywistym i umożliwia udział z poziomu platformy Decentraland w wydarzeniach transmitowanych online. W kwietniu odbył się pierwszy streaming Konferencji Future Crunch 2023, podczas którego osoby mogły uczestniczyć w evencie w wirtualnej PKO Rotundzie.

Wskazano, że wejście do bankowej przestrzeni wirtualnej jest intuicyjne i łatwe; wystarczy do tego laptop oraz dostęp do Internetu. Szczegółowe wskazówki dostępne są w serwisie metaverse.pkobp.pl na stronie #PKOBankTalentów - Wirtualne Targi Pracy.

Czytaj też: Pierwszy koncert polskiego wykonawcy w Robloxie

PAP/KG