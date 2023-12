Ilu cudzoziemców wykonuje w Polsce pracę?

Grupa parlamentarna CDU/CSU wezwała przewodniczącą Bundestagu Baerbel Bas (SPD) do interwencji i "przywołania rządu do porządku" w związku z kryzysem budżetowym. Dotychczasowe działania gabinetu kanclerza Olafa Scholza charakteryzują się brakiem planowania i uporem – ocenił Thorsten Frei (CDU) w liście do Bas, do którego dotarła agencja dpa